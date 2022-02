Panele winylowe – co to?

Z czego tworzone są panele winylowe?

Dużą zaletą paneli winylowych jest ich nieskomplikowana budowa. Te niezwykle praktyczne elementy wykańczania podłóg są wykonane ze specjalnych materiałów syntetycznych, takich jak polichlorek winylu (PVC). Ich cechy charakterystyczne to: kilka warstw, wykończenie poliuretanem oraz wzmocniona powierzchnia. Wzory w tego typu panelach wytłaczane są na ostatniej warstwie. Niezwykle istotnym jest fakt, że struktura paneli gwarantuje im odporność na nadmierne promieniowanie UV i szkodliwe działanie pozostałych czynników zewnętrznych. Ponadto, utrzymanie ich w czystości nie sprawia żadnych trudności. Wystarczy w tym celu skorzystać ze sprawdzonych środków pielęgnacyjnych.

Panele winylowe – poznaj ich zalety

Omawiane przez nas podłogi winylowe są niezwykle atrakcyjne wizualnie. To sprawia, że tak wiele osób decyduje się na ich zastosowanie we wnętrzach swoim domów czy mieszkań. Ponadto, odznaczają się one wyjątkową trwałością. To sprawia, że z powodzeniem mogą być używane w pomieszczeniach o natężonym ruchu. Kolejna ważna kwestia to ich wodoodporność. Ten rodzaj paneli z łatwością poradzi sobie z wilgocią i nadmiarem wody. Dlatego też bez oporów możemy zdecydować się na ich montaż w łazience czy w kuchni. Kolejną zaletą paneli winylowych jest brak widocznych na ich powierzchni przebarwień i zarysowań, a także odporność na spore obciążenia. Ta ostatnia cecha niewątpliwie zainteresuje rodziców małych dzieci, którym często zdarza się upuścić coś na ziemię. Dodatkowy atutem podłogi winylowej jest jej doskonała izolacja akustyczna. To natomiast dowodzi, że świetnie sprawdzi się w mieszkaniach.

W jakich pomieszczeniach sprawdzą się panele winylowe?

Panele winylowe znajdują zastosowanie w niemal wszystkich pomieszczeniach. Można ich użyć w salonie, kuchni, jadalni, sypialni, łazience, przedpokoju czy w pokoju gościnnym. Są to jedne z tych elementów wykończenia wnętrz, które nie stawiają przed nami absolutnie żadnych ograniczeń. Sprawdzą się również w przestrzeniach biurowych i w gabinetach. Ze względu na ich wyjątkowe walory użytkowe i estetyczne, zachwycą każdego inwestora, który zdecyduje się na ich zakup.

Gdzie można kupić panele winylowe?

Ten popularny produkt jest obecnie dostępny we wszystkich sklepach stacjonarnych i internetowych, sprzedających akcesoria i elementy do remontu i wykańczania wnętrz. Jednym z godnych polecenia miejsc, gdzie znajdziemy ich spory wybór jest korner.eu. Bogata oferta modeli oraz ich wysoka jakość i nienaganna estetyka wykonania sprawiają, że ich produkty przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym klientom. Zachęcamy do zapoznania się z asortymentem sklepu i wybrania idealnych dla siebie paneli winylowych.