Pełna księgowość w chmurze – czy to możliwe i bezpieczne?

Jakie są możliwości programu do zarządzania firmą w chmurze?

Programy do zarządzania firmą w chmurze z reguły mają budowę modułową. Oznacza to, że przedsiębiorca może zakupić dostęp do tych modułów, które są mu aktualnie potrzebne i z których chce korzystać. Oprogramowanie to wyróżnia się też funkcjonalnościami – obok programu do księgowania, użytkownicy mogą korzystać choćby z rozwiązań do pracy grupowej czy ERP. Jak program do księgowania w chmurze usprawnia codzienną pracę działu księgowości w firmie? Jako przykład może posłużyć oprogramowanie Systim.pl, za pomocą którego można:

wystawiać faktury VAT, faktury proforma, faktury VAT marża, faktury zaliczkowe i paragony fiskalne oraz inne dokumenty, np. dowody wewnętrzne – w wielu programach przy wystawianiu faktury możliwe jest zweryfikowanie kontrahenta na Białej liście podatników VAT, z pominięciem wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,

prowadzić pełną księgowość – programy do księgowości w chmurze automatycznie generują deklaracje podatkowe i importują faktury z innych programów księgowych, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu,

prowadzić księgowość KPiR, ryczałt i środki trwałe – użytkownicy mogą zazwyczaj dostosować konfigurację modułu księgowości do własnych potrzeb,

prowadzić magazyn – z reguły nie ma żadnych ograniczeń w liczbie produktów, a użytkownik może m.in. zdefiniować kategorie produktów, co pozwala na ich uporządkowanie,

prowadzić kadry i płace – możliwe jest wygenerowanie umów, deklaracji (w tym do ZUS-u) czy pobieranie zwolnień lekarskich z ZUS,

składać zamówienia – dotyczy to zewnętrznych kontrahentów, którzy otrzymają uprawnienia do takich działań.

Oprogramowanie do księgowania w chmurze często przewiduje integrację ze sklepami internetowymi. Usprawnia to zarówno kontrolę stanów magazynowych, jak i realizację zamówień. Przedsiębiorcy sprzedający towary za pośrednictwem platform sprzedażowych mogą m.in. przesyłać zamówienia bezpośrednio do programu. Możliwe jest też przesyłanie nowych towarów do sklepu.

Wdrożenie programu do zarządzania firmą (w tym prowadzenia księgowości) wpływa też pozytywnie na organizację dnia pracy. Dzięki funkcjonalnościom w postaci CRM czy terminarza możliwe jest dodawanie zleceń, czy powiązanie projektów z fakturami.

Dlaczego warto zdecydować się na program do księgowości w chmurze?

Za korzystaniem z programów do księgowania w chmurze przemawia wiele zalet tego rozwiązania. Przede wszystkim użytkownicy nie są ograniczeni, gdy mowa o korzystaniu z takiego systemu. Ponieważ nie jest on zainstalowany na jednym komputerze (ale dostęp do niego odbywa się przez przeglądarkę), do jego obsługi wystarczy laptop lub smartfon podłączony do internetu. Dzięki temu zarówno uprawnieni pracownicy, jak i kadra zarządzająca mają stały dostęp do potrzebnych im informacji. Generowanie raportów czy dokumentów odbywa się od ręki, co w skali roku oznacza konkretne oszczędności w postaci roboczogodzin, które można przeznaczyć na rozwój firmy czy zdobywanie klientów.

W przypadku rozwiązania w chmurze nie ma obawy o niedostosowanie oprogramowania do aktualnie obowiązujących przepisów. Dotyczy to przede wszystkim programów do księgowania. Przepisy podatkowe zmieniają się bardzo często, a dzięki regularnym aktualizacjom przeprowadzanym przez dostawcę nie ma konieczności zmiany systemu do zarządzania firmą.

Programy do księgowania w chmurze częściowo automatyzują pracę użytkowników. Poza wspomnianą już możliwością importu faktur z innych systemów, pracownicy działu księgowości nie muszą m.in. ręcznie wpisywać informacji widniejących na fakturach – istnieje opcja integracji z systemami OCR, która przekłada się to także na ograniczenie liczby pomyłek. Dodatkowo program można spersonalizować według własnych potrzeb – w tym celu wystarczy jedynie zmienić parametry w panelu administracyjnym.