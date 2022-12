Pergola tarasowa – idealne zadaszenie twojego tarasu

Czym jest pergola tarasowa?

Pergola tarasowa, czy też często nazywana ogrodową, to rozwiązanie pozwalające uzyskać zadaszenie w miejscach przy ścianie budynku, jak i na wolnej przestrzeni. Można użyć jej do całkowitego lub częściowego zadaszenia. Jest to wspaniałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą ochronić się przed słońcem w upalne dni, by w przyjemnej temperaturze oddać się odpoczynkowi. Pergola tarasowa składa się ona z konstrukcji nośnej oraz zadaszenia. Stelaże są zazwyczaj wykonane ze słupów aluminiowych, drewnianych lub metalowych. Do zadaszenia stosuje się aluminiowe panele bądź tzw. lamele, tkaninę wodoodporną, poliwęglan, a nawet dachówkę. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, z którymi warto się zapoznać, zanim podejmiemy decyzję. Wybór zależy od tego, jakie są twoje preferencje.

Rodzaje i funkcje pergoli tarasowych

Rodzaje pergoli zależą od kilku kryteriów. Dostępne są pergole wolnostojące, jak i przyścienne lub międzyścienne, wykonane z drewna, aluminium, z zadaszeniem materiałowym, z tworzywa sztucznego lub szklanym. Dzielimy je też w zależności od sposobu sterowania na ręczne lub automatyczne. Każda z nich spełnia funkcję ochrony przed słońcem i deszczem. Pergola jednak może też być podporą dla pnących roślin, tworząc niesamowity klimat, jak również stanowić przedłużenie salonu w ciepły dzień. Dzięki wykonaniu szczelnej obudowy boków pergola może stać się ogrodem zimowym, sprawiając, że relaksem w ogrodzie będziemy mogli cieszyć się przez cały rok. Warto jednak pamiętać, że należy zastosować wtedy ogrzewanie, by nie tylko nie marznąć i miło spędzać czas, ale także nie przemrozić swoich pięknych roślin. Więcej na temat funkcji oraz rodzajów pergoli znajdziesz na stronie Tarasola.pl (https://tarasola.pl/pergole-tarasowe/).

Jaki jest koszt wykonania pergoli tarasowej?

Wszystko zależy od tego, jakie materiały zostaną wykorzystane do wykonania pergoli (konstrukcji, jak i zadaszenia), a także czy zdecydujemy się na systemy jak np. sterowanie automatyczne. Oczywiście koszt zależy także od metrażu powierzchni. Ceny wahają się od kilkunastu tysięcy złotych to nawet kilkudziesięciu. Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem pergoli tarasowej w swoim ogrodzie, zajrzyj na stronę Tarasola.pl. Znajdziesz tam formularz kontaktowy, dzięki któremu będziesz mógł np. otrzymać wycenę idealnego rozwiązania do dostępnych przez ciebie warunków. Możesz też zapoznać się z dostępnymi systemami, a także zainspirować się do stworzenia idealnej wersji pergoli dostosowanej do twoich potrzeb i gustu.