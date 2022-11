Pergole tarasowe estetyczne i funkcjonalne zadaszenie tarasu. Na jaki rodzaj się zdecydować?

Rodzaje pergoli tarasowych

Obecnie na rynku znajdziemy całkiem sporo modeli pergoli, stanowiących doskonałą alternatywę dla tradycyjnych zadaszeń. Wśród podstawowych rodzajów, wyróżnić trzeba natomiast pergole: lamelowe, segmentowe, rzymskie, rolowane oraz w postaci szklanych dachów. W zależności od potrzeb warto postawić na konkretny typ, jaki najlepiej sprawdzi się w danym przypadku. Każda wyżej wymieniona forma charakteryzuje się bowiem określonymi cechami. Wartym uwagi producentem, prowadzącym sprzedaż podobnego asortymentu jest, chociażby polska marka Wiolla. Dostaniemy tu między innymi bioklimatyczne pergole lamelowe, doskonale chroniące przed upałem, a równocześnie wentylujące całą przestrzeń. Do tego ze względu na swój futurystyczny design świetnie nadają się one do nowoczesnych aranżacji. Ponadto, dzięki stabilnej i solidnej konstrukcji, istnieje możliwość realizacji nawet najbardziej nieszablonowych projektów. Sama nazwa związana jest natomiast z faktem, iż dach pergoli zrobiony jest z aluminiowych, obrotowych piór, czyli lameli. Co ciekawe, od wierzchniej strony znajduje się na nich specjalny kanał do odprowadzania wody opadowej.