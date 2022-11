Personalizowane prezenty na 18 urodziny

Księga gości – Taka księga gości to po upływie lat to wspaniała pamiątka z tego arcy ważnego dnia wkroczenia w wiek dorosłości. Księga zawiera czarne kartki o gramaturze 250g/m2 na które można przyklejać zdjęcia z fotobudki lub polaroida. Księga gości posiada drewniana okładkę na której może zostać umieszczony stosowny, okolicznościowy grawerunek. Okładka i kartki połączone są trzema ringami. Taka księga gości to sposobność do złożenie dłuższych bardziej osobistych życzeń, narysowanie czegoś lub wklejenie zdjęcia. Wspaniała pamiątka do której solenizant może wracać po latach i wspominać cudowny czas oraz wszystkie zaproszone osoby. Tu nie liczą się literackie umiejętności tylko chęć i szczerość. Księgę gości warto umieścić w widocznym oznaczonym miejscu. Zaciekawiony? Koniecznie sprawdź na https://carpentry-shop.pl/

Pudełko na pieniądze – Wykonane jest z drewna na którym można umieścić okolicznościowy i stosowny grawerunek, który dostosowany będzie do osobowości młodego solenizanta. Decydując się na wręczenie pieniędzy warto pomyśleć o ciekawszej oprawie niż biała lub szara koperta. Pudełko na pieniądze to wygodny i efektowny sposób na zrobienie solenizantowi niespodzianki. Dzięki zgromadzonej gotówce solenizant będzie mógł kupić sobie prezent jaki chce lub odłożyć pieniądze na większą inwestycję. Pieniądze, które będą niespodzianką naprawdę warto estetycznie zapakować. Jak nie wiesz jak zapakować pieniądze, a białe koperty są oklepane to warto pomyśleć o wykonanym z drewna, grawerowanym pudełku. Takie pudełko pełni funkcję pojemnika na banknoty oraz spełnia rolę kartki z życzeniami. Każdy ucieszy się z wsparcia finansowego , niezależnie od wieku czy okazji. Gotówka nie powinna być nudnym upominkiem więc wykaż się wyobraźnią, a prezent gotówkowy będzie wyjątkowy.

Skrzynka na wino z grawerem – Czy jesteś w stanie podać bardziej ekskluzywny prezent niż wysokiej jakości trunek zapakowany w grawerowane opakowanie wykonane z drewna sosnowego? Z pewnością będzie zaskoczony różnorodnością i efektownym zdobieniem. Naturalny kolor, gładka powierzchnia i delikatny design sprawiają, że to pudełko na wino jest wysokiej klasy. Wykonane z naturalnego drewna, bezzapachowe, wysokiej jakości i trwałe. Z racji tego, że alkohol stanowi uniwersalny i gustowny upominek, dlatego warto zadbać o jego odpowiednią oprawę. Takie grawerowane pudełko jest znakomitym sposobem na podarowanie solenizantowi jego ulubionego alkoholu. Dzięki skrzynce na wino całość nabiera wyjątkowego charakteru, a butelka zyska ochronę przed stłuczeniem.