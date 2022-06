Piec na pellet i drewno - co warto nim wiedzieć?

Co warto wiedzieć o ogrzewaniu pelletem i drewnem?

Duże znaczenie ma kwestia środowiska naturalnego, dlatego znaczenia nabierają rozwiązania, które pozwalają zmniejszyć negatywny wpływ ogrzewania na atmosferę. W związku z tym stare modele pieców zasypowych przestają być użytkowane. Nie dość, że ich obsługa wymagała czasu, to również sporych nakładów pracy. W związku z tym były niepraktyczne i nieekologiczne, a także przyczyniały się w znaczący sposób do zanieczyszczenia powietrza. W odróżnieniu do paliw kopalnych, stosowanych w kopciuchach, paliwa odnawialne (np. drewno opałowe, pellet drzewny) stanowią źródło bezpiecznej energii.

Nic w tym zatem dziwnego, że są coraz chętniej i częściej wybierane umożliwiając ekologiczną eksploatację budynków, biorąc pod uwagę zarówno zasoby wody, energii elektrycznej, jak i produkcję ciepła. Zapewnienie właściwego ogrzewania domu to jedna z kluczowych kwestii podczas jego projektowania i budowania. Coraz częściej właściciele domów rezygnują z węgla na rzecz pieców na pellet i drewno. Jak wybrać odpowiedni rodzaj kotła i na co zwrócić szczególną uwagę? – odpowiadają eksperci z serwisu https://iwonapellets.pl/

Kocioł na pellet i drewno – czym kierować się przy wyborze?

Aby wybrać odpowiedni piec na pellet i drewno, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, w tym kluczowe parametry techniczne, jakie powinien spełniać kocioł. Kluczowa jest moc grzewcza, warto także sprawdzić dostępny zestaw czujników, wymiary i pozostałe, dodatkowe funkcjonalności. Niewątpliwie, podstawowym zadaniem pieca jest dostarczenie ciepła. Niemniej, warto także zadbać o to, aby był również intuicyjny w obsłudze i praktyczny. Szeroki wybór dostępnych modeli sprawia, że każdy właściciel może wybrać urządzenie dopasowane do swoich potrzeb.

Dla jednych wystarczający będzie kocioł jednofunkcyjny, którego podstawowym celem jest zasilenie instalacji grzewczej oraz ogrzanie domu. Inni wybierają bardziej zaawansowane rozwiązanie, najczęściej piec z zasobnikiem, który dodatkowo umożliwia ogrzewanie wody użytkowej. Jeszcze innym modelem są kotły z podajnikiem, które odpowiadają za dostarczanie pelletu (biomasy) do kotła i tym samym zwiększają komfort użytkowania pieca.

Innowacyjny piec na pellet – do kotłowni i salonu

Zastanawiając się nad zakupem pieca na pellet, należy uwzględnić jego rozmiar oraz typ oprogramowania. Wielkość kotła i estetyka jego wykonania decydują o tym, czy należy wygospodarować dla niego oddzielne pomieszczenie. Estetyczne modele można zagospodarować nawet w salonie. Świetnie uzupełniają aranżację wnętrza, dodając jej przytulności i domowego klimatu. Kolejnym kryterium wyboru powinna być wielkość zasobnika oraz popielnika. W przypadku gdy zbiornik na pellet może pomieścić ponad 100 kg, to podajnika nie trzeba uzupełniać nawet przez tydzień. Podobnie jest w przypadku gdy popielnik jest odpowiednio duży, a spalany jest wysokiej klasy pellet.

W tym przypadku wymiana pelletu może odbywać się rzadziej niż raz na cztery tygodnie. To sprawia, że obsługa urządzenia jest naprawdę bezproblemowa i wygodna, a zadaniem użytkownika jest tylko obsługa elektronicznego panelu, który można automatycznie zaprogramować, uwzględniając przede wszystkim temperaturę, jak i cykl pracy w zakresie dziennym czy tygodniowym.