Pięć produktów, które powinny pojawić się w męskiej pielęgnacji

Mycie twarzy

Mężczyźni uwielbiają kosmetyki wielozadaniowe, dlatego w łazienkach wielu z nich znaleźć można produkty typu „all in one” – szampon, żel pod prysznic, płyn do kąpieli w jednym. To bardzo wygodne, ale tylko wtedy, gdy idziesz na siłownię czy basen i chcesz po treningu szybko się odświeżyć. Do codziennej i regularnej pielęgnacji lepiej wprowadzić dedykowany żel lub piankę do mycia twarzy.

Panom, którzy uskarżają się na pojawiające się co jakiś czas krostki lub też z tłustą cerą polecamy kosmetyki o działaniu chłodzącym – złagodzą one napięcie skóry i w łagodny sposób ją oczyszczą, usuną też nadmiar sebum. Jeśli Twoim problemem jest łuszczący się naskórek i wrażenie „ściągania” na twarzy, już w trakcie jej mycia używaj preparatów o działaniu nawilżającym i łagodzącym.

Porada I: Mydło na bazie alkoholu lub o pH zasadowym to najgorszy pomysł z możliwych!

Gładka i miękka skóra

Po prawidłowym myciu twarzy warto podtrzymać efekt odświeżenia i zafundować skórze porcję odżywienia. Nie musisz od razu kupować kilkunastu kremów pod oczy, na noc lub na dzień. Wybierz jeden, ale o możliwie najbogatszym składzie.

Porada II: Nie bój się też kremów przeciwzmarszczkowych – nie są to produkty przeznaczone tylko dla osób w podeszłym wieku! Możesz używać ich nawet po trzydziestce – w każdym razie w tym czasie pojawiają się już pierwsze zmarszczki. Kremy przeciwdziałające starzeniu się skóry mają na celu przede wszystkim jej odpowiednie nawilżenie, wygładzenie i regenerowanie.

Zadbany zarost

Nosisz zarost lub dłuższą brodę? A może szczycisz się eleganckimi wąsami? Mężczyźni podchodzą do tych kwestii podobnie, jak kobiety do swoich fryzur – każdy chce mieć zadbane, odpowiednio wystylizowane czy przycięte włoski na twarzy. Jeśli nie chodzisz do barbera i o swoją brodę lub zarost dbasz samodzielnie, w Twojej łazience obowiązkowo powinny znaleźć się też kosmetyki i akcesoria dla mężczyzn.

Producenci bardzo dbają o ten segment męskich produktów pielęgnacyjnych. Specjalne szampony zmiękczające włosy na brodzie, pasty do układania czy nabłyszczania, balsamy lub olejki to preparaty, które zachwycą każdego brodacza! Tutaj nie zawsze mniej znaczy lepiej – w sytuacji, gdy zarost jest Twoim znakiem rozpoznawczym wybierz nawet cały zestaw do dbania o niego!

Niech Cię stopy niosą przez życie!

Skóra stóp jest narażona na wiele przeciwności. Ciasne obuwie, skarpetki z dodatkiem sztucznych włókien, pot – nic dziwnego, że ma tendencję do rogowacenia, a czasem też przykrego zapachu, z którym boryka się wielu mężczyzn, bez względu na to jak często i intensywnie ją myją. Wprowadź do codziennej pielęgnacji środki przeznaczone typowo do stóp – najlepiej krem zmiękczający, a także specjalny dezodorant o właściwościach antybakteryjnych.

Zadbaj o higienę intymną

Okolice intymne to rejon ciała, o który zawsze warto dbać z należytą starannością! Nie tylko ze względu na swoich partnerów, ale też dlatego, by unikać nieprzyjemnych zakażeń bakteryjnych czy grzybiczych!

Wśród kosmetyków do higieny intymnej dostępne są także warianty dla panów. Mają one inne pH niż kosmetyki damskie, a uzupełnia je odpowiednio dostosowane do wrażliwej skóry tych okolic. Możesz używać ich w czasie codziennego prysznica lub kąpieli, a także w trakcie odświeżania się w ciągu dnia.

