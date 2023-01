Pielęgnacja skóry w zimie – jakie kosmetyki wybrać?

Jak chronić skórę przed szkodliwymi warunkami?

Zima to pora roku, gdy nasza skóra bardzo potrzebuje ochrony. By ją chronić np. przed nadmierną utratą wody z naskórka musimy stosować kosmetyki, które stworzą film ochronny, zapobiegający utracie wody poprzez jego odparowywanie z naskórka. Takie działanie mają kosmetyki o działaniu okluzyjnym. Zawierają one substancje hydrofobowe, które odpychają cząsteczki wody, jak również hydrofilowe, które je przyciągają i co za tym idzie, hamują uciekanie jej z naskórka. Przykładem takiej substancji jest np. gliceryna. Warto zwrócić uwagę także na emolienty, które również tworzą na skórze warstwę okluzyjną, dlatego tak dobrze sprawdzają się w pielęgnacji skóry przesuszonej i podrażnionej.

Jakich kosmetyków używać?

Odpowiednia pielęgnacja skóry w zimie to przede wszystkim dobrym krem z filtrem, który natłuszcza skórę uniemożliwiając jej utratę wody. Musimy jednak pamiętać, że pielęgnacja skóry to nie tylko jej nawilżanie. Skórę należy do niej przygotować. Nie możemy zapominać o dokładnym oczyszczaniu twarzy. W tym celu warto stosować codziennie kosmetyki do demakijażu i oczyszczania twarzy m.in. z gromadzącego się sebum oraz raz na tydzień peelingi, które pomogą nam pozbyć się martwego naskórka, a co za tym idzie, umożliwią składnikom dotarcie do głębszych warstw skóry. Dobrym rozwiązaniem są także różnego rodzaju szczoteczki masujące, które pobudzają krążenie i mają zbawienny wpływ na skórę i transportowanie niezbędnych składników odżywczych. Zarówno różnego rodzaju kosmetyki z filtrem, przeciwzmarszczkowe itp., jak i wspomniane szczoteczki, które w ostatnich latach stają się hitem, znajdziesz na stronie unicornbeauty.com.pl (https://unicornbeauty.com.pl/). W ich asortymencie są także kremy do rąk, niezbędne do oczyszczania pianki do mycia twarzy, środki do demakijażu, olejki, a także toniki i płatki pod oczy. Wszystko w dobrej cenie, z dostawą do twojego domu. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z używaniem zbyt wielu różnego rodzaju kosmetyków. Zadbajmy, by były one odpowiednie do naszego typu cery. Zawsze analizujmy składy, gdyż nawet kosmetyki, które są naturalne, mogą powodować alergie i podrażnienia.

Oleje – jakie stosować do zimowej pielęgnacji?

Do pielęgnacji skóry podczas zimy bardzo dobrze sprawdzają się oleje roślinne. Pomagają one nie tylko chronić skórę, ale także obudować ją, gdy jest zniszczona oraz ją wzmocnić.

Zimą dobrym wyborem będzie m.in.:

Olej ze słodkich migdałów

Olej z awokado

Olej lniany

Olej rokitnikowy

Olej z dzikiej róży

Olej arganowy

Musimy pamiętać, że sam olej jest niewystarczający. Należy jeszcze zastosować krem z filtrem i dopiero te dwa składniki utworzą bezpieczną okluzję. Każdy olej jest też inny. Jeden będzie szybciej się wchłaniał, drugi wolniej. Warto zauważyć, że im olej szybciej wchłania, tym mniej tłustą warstwę po sobie zostawi i tym bardziej skóra będzie wymagać dodatkowej warstwy ochrony stworzonej przy pomocy odpowiedniego kremu. Oleje można aplikować w zależności od potrzeb i kondycji naszej skóry. Można używać ich np. tylko wieczorem, ale także tylko raz na parę dni. Bardzo popularny olejek ze słodkich migdałów, który sprawdzi się nie tylko na twarz, ale może uelastycznić skórę i poprawić jej wygląd także na innych partiach ciała, znajdziesz również na stronie unicornbeauty.com.pl. Jest on stosowany nawet przez kobiety w ciąży.

Ochrona skóry to nie tylko odpowiednie kosmetyki

Pamiętaj, żeby zachować piękną skórę, oprócz stosowania odpowiednich kosmetyków, musisz zadbać także o nią stosując odpowiednią dietę. To ona dostarczy jej odpowiednich składników, by mogła zachować swoją elastyczność i zdrowy wygląd. Bardzo ważna jest bogata dieta w witaminę A, C oraz E. Nie zapominaj o antyoksydantach w diecie. Jedz owoce jagodowe, dużo warzyw, kiszonki, pij dużo wody mineralnej i zadbaj o regularną aktywność fizyczną. Nie zapominaj także o ciepłym ubraniu, rękawiczkach, czapce oraz nieprzemakalnych butach. Przydatne są także okulary z dobrym filtrem przeciwsłonecznym, które chronią delikatną skórę wokół oczu. Uważaj, by nie wychodzić na dwór z wilgotną skórą, nie kremuj się bezpośrednio przed wyjściem. Zadbaj też o to, by powietrze w twoim mieszkaniu nie było zbyt suche, unikaj przegrzewania. Jeśli podejdziesz do tematu kompleksowo, twoja skóra zachowa piękny wygląd bez względu na porę roku i panujące warunki atmosferyczne.