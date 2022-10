Pielęgnacja włosów po keratynowym prostowaniu w kilku prostych krokach

1. Unikaj silnych substancji chemicznych w kosmetykach do pielęgnacji

Podstawową i najważniejszą zasadą w pielęgnacji włosów po keratynowym prostowaniu jest unikanie wszelkich produktów przeznaczonych do włosów, które zawierają silne substancje chemiczne. Stosowanie drażniących i silnych detergentów powoduje wypłukiwanie keratyny z włosów, przez co w szybkim czasie wracają one do stanu sprzed wykonanego zabiegu.

Szczególnie ryzykowne jest stosowanie masek, odżywek i szamponów do mycia włosów, które zawierają sole, alkohole, silne substancje myjące takie jak SLS, SLES i ich pochodne. W dużym stopniu te właśnie składniki przyczyniają się do wypłukiwania keratyny, która została w trakcie zabiegu wprowadzona do wnętrza włosa.

2. Używaj produktów przeznaczonych do pielęgnacji włosów po zabiegach keratynowych

Przed zabiegiem warto zapytać osobę, która zabieg będzie przeprowadzała o kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji po zabiegu. Często u profesjonalistów istnieje możliwość zakupu specjalnych produktów zalecanych do stosowania po zabiegu. Wiele to ułatwia, ponieważ nie trzeba się trudzić, żeby znaleźć właściwe kosmetyki, aby podtrzymać efekty.

Innym rozwiązaniem jest szukanie masek, odżywek i szamponów po keratynowym prostowaniu na własną rękę. Jednak jest to bardziej ryzykowne, zwłaszcza dla osób, które nie znają się na składach kosmetyków.

3. Odżywki i szampony po keratynowym prostowaniu

Stosowanie odpowiednio dobranych kosmetyków po zabiegu keratynowego prostowania jest najważniejsze. Poza unikaniem szkodliwych substancji warto jeszcze wiedzieć, jakie substancje powinny znaleźć się w produktach. Przede wszystkim jest to keratyna, która wydłuża efekty po zabiegu. Warto również zwrócić uwagę, czy w kosmetykach znajdują się olejki, które nawilżają włosy.

Odżywki i szampony po keratynowym prostowaniu najlepiej jest kupić od profesjonalisty, który zajmuje się takimi zabiegami. Można również poprosić o polecenie produktów, które nadają się do pielęgnacji po prostowaniu.

Zabieg keratynowego prostowania przynosi bardzo dobre i trwałe rezultaty pod warunkiem, że do mycia włosów stosuje się odpowiednio dobrane szampony i odżywki. Warto przede wszystkim posłuchać rad osoby przeprowadzającej zabieg i dostosować pielęgnację zalecaną przez profesjonalistę. Jeśli jednak nie jest to możliwe, to można szukać produktów samodzielnie. Należy jednak liczyć się z ryzykiem, że negatywnie wpłynie to na efekty. W przypadku samodzielnego wybierania kosmetyków należy zachować ostrożność. Warto również pamiętać, że zakup produktów polecanych przez profesjonalistę to wygoda i oszczędność czasu, w przeciwieństwie do samodzielnego poszukiwania produktów.