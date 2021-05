Pierwsze w Polsce studia osteopatyczne

Czego nauczysz się na studiach osteopatycznych?

Studia osteopatyczne na Uczelni FICO-MUM są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą kształcić się i zdobywać doświadczenie w ramach zawodów przyszłościowych, które mają ogromny potencjał na to, że w niedługim czasie specjaliści z tej dziedziny, staną się najbardziej pożądanym zawodem na całym świecie. Dzięki kształceniu się w tym kierunku, dokładnie zrozumiesz to na czym polega osteopatia. Dowiesz się, że jest to jedna z najbardziej interesujących gałęzi medycyny, która cały swój proces diagnostyczny opiera na skomplikowanej funkcjonalnej, strukturalnej i palpacyjnej analizie całego ciała pacjenta. Co więcej dowiedzie się także tego iż:

osteopatia jest w dużej mierze oparta o niezwykłe głęboką analizę i znajomość, a także zrozumienie sposobu w jaki funkcjonuje ludzkie ciało.

polega ona również na określeniu, która struktura ciała pacjenta uległa zaburzeniu, zrozumieniu dlaczego właśnie ta struktura nie funkcjonuje prawidłowo, a wybraniu kiedy należy wprowadzić terapię i jak ją przeprowadzić sprawnie i skutecznie z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta jak i dla terapeuty.

Więcej o zaletach studiów osteopatycznych, na pierwszym tego typu otwartym kierunku w Polsce, możecie przeczytać pod tym adresem: https://ficomum.org/studia/.

Jak wygląda program studiów osteopatycznych?

Przyszli osteopaci muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż studia te trwają co najmniej cztery lata. Według europejskich standardów, to właśnie taki okres czasu potrzebny jest by zrozumieć na czym właściwe polega osteopatia i jak można dzięki niej leczyć. W trakcie całego programu studenci mogą spodziewać się dziesięciu zjazdowych weekendów, z czego dziewięć z nich jest czysto szkoleniowych, a jeden jest panelem egzaminacyjnym. FICO- MUM zorganizowało zajęcia dla studentów w następujących godzinach:

w piątki adepci sztuki osteopatii rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:00, a kończą o 18:50

w soboty, szkolenie rozpoczyna się od 8:00 i ponownie kończy o 18:50

w niedziele natomiast, zajęcia rozpoczynają się o 8:00 i trwają do godziny 15:20

Każdy tego typu zjazdowy weekend jest odpowiednikiem aż 30 godzin zegarowych, czyli w przeliczeniu jest to 40 godzin dydaktycznych. Dodatkowo w ciągu czterech lat jest to ponad tysiąc sześćset godzin typowo dydaktycznych zajęć z wykładowcami, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, by przekazać to studentom. Daje im to również 100 punktów ETCS. Program studiów zorganizowany jest w taki sposób, by adepci tej sztuki wiedzieli i zrozumieli co należy zrobić z pacjentem, kiedy należy wprowadzić terapię i jak to zrobić, a także dlaczego jest ona niezbędna. Zachęcamy do odwiedzenia strony: https://ficomum.org/ by zapoznać się z pozostałymi informacjami.