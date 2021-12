Pióro wieczne - doskonały prezent na każdą okazję!

Posługiwanie się piórem jest związane z długą i bogatą historią, która wpłynęła na pewnego rodzaju kulturę pisania. Jednak pióra wieczne przez lata ewoluowały do obecnej formy i w obecnych czasach, dzięki takim pionierom jak Parker i Waterman, pióra wieczne stały się dostępne dla każdego na całym świecie.

Pióra wieczne na prezent ? Doskonały pomysł!

Pióra wieczne to stosunkowo niewielkie przedmioty, jednak dające wiele możliwości. Dzięki szerokiej ofercie można dobrać odpowiedni model do osoby, okazji, a także na każdą kieszeń. Wśród marek oferujących wyjątkowe pióra wieczne, najbardziej znane są Parker i Waterman. To właśnie ich pióra wyróżniają się ponadczasowym designem i trwałością, a szeroki asortyment daje możliwość wręcz nieograniczonego wyboru.

Wybór jednego z nich na prezent jest dobrym pomysłem, gdy pragniemy okazać komuś wdzięczność, szacunek lub podkreślić znaczenie zaistniałych okoliczności. Pióro jest niewątpliwie symbolem trwałości, w związku z czym może stać się wyjątkowym prezentem, służącym swojemu właścicielowi przez wiele lat.

Co więcej, każde pióro można przemienić w wyjątkowy i oryginalny prezent, za sprawą indywidualnego grawerunku. Umieszczając na piórze kilka osobistych słów, można sprawić, że stanie się ono cennym prezentem i jednocześnie pamiątką.

Komu i na jaką okazję podarować pióro wieczne na prezent?

Pióra wieczne bywają bardzo stylowe, wyróżniają się różnorodnością i szeroką paletą barw oraz budową. Właśnie te cechy dają możliwość wyrażenia intencji i sprawiają, że pióro to trafiony prezent na różne okazje. Pióro wieczne sprawdzi się jako idealny upominek zarówno dla mężczyzny jak i kobiety.

Dla mężczyzn chętnie wybierane są modele klasyczne, o grubszej budowie, najczęściej czarne ze złotym wykończeniem lub srebrne, np. pióro wieczne Parker.

Wieczne pióro na prezent dla kobiety powinno być lżejsze i cieńsze np. Parker Vector. Dobrym wyborem, będą także pióra wyróżniające się niebanalnym kolorem i ozdobnym szlifem. W subtelny sposób wyrażą indywidualny charakter i styl.

Pióro wieczne to doskonały wybór na prezent, kiedy chcemy podarować coś wyjątkowego, co sprawi, że obdarowana osoba również poczuje się wyróżniona. Takimi okazjami są np.:

Dzień nauczyciela - W tym przypadku podarowane pióro wyraża głęboki szacunek i wdzięczność. Świetnie sprawdzi się zestaw prezentowy składający się z pióra wiecznego i długopisu z grawerem, w eleganckim pudełeczku z dedykacją. Taki podarunek na długo zapadnie w pamięć.

Urodziny i imieniny - Pióro to uniwersalny prezent, który sprawdzi się i w tym przypadku. Można wybrać bardziej codzienny model np. Parker Jotter, który będzie towarzyszył solenizantowi w pracy, szkole czy domu. Osobisty grawer umieszczony na piórze, będzie za każdym razem wywoływał uśmiech na jego twarzy.

Podziękowanie - Eleganckie pióro potrafi wyrazić więcej niż 1000 słów. Oryginalny model np. Waterman Expert wyrazi wdzięczność i podkreśli wagę gestu.

I Komunia Święta - Pióro w prezencie dla dziecka? Czemu nie! Wystarczy, że wybrać model lżejszy i w jakimś ciekawym kolorze. Umieszczając na nim pamiątkowy cytat, stanie się dla dziecka wyjątkową pamiątką tej ważne uroczystości.

Pióra wieczne są bardzo wdzięcznymi podarunkami. Dzięki swojemu uniwersalnemu stylowi oraz bogatemu wzornictwu, to idealne upominki dla osób, na których chcemy zrobić wrażenie i sprawić, by poczuli się wyjątkowo.

undefined