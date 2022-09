PIT-36 - jak rozliczyć online?

PIT-36 — dla prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach

Deklarację podatkową przy pomocy formularza PIT 36 złożyć należy przede wszystkim w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Co najważniejsze, dotyczy to działalności pozarolniczych, które opodatkowane są na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, według progów 12% oraz 32%. Warto dodać też, że formularz ten nie dotyczy osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu oraz działalności rozliczanych na podstawie podatku liniowego.

Roczna deklaracja podatku dochodowego PIT-36 służy także do rozliczeń z tytułu najmu, dzierżawy, czy też podnajmu. Prócz tego, należy wypełnić ją także, gdy przychody pochodzą z zagranicznych źródeł oraz w przypadku korzystania z kredytu podatkowego. I chociaż jasno zaznaczone jest, że PIT-36 służy do rozliczeń z pozarolniczej działalności gospodarczej, to jednak istnieje wyjątek od tej zasady. Dotyczy to działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT-36 — do kiedy?

Podatki i Urząd Skarbowy nigdy nie czekają. Dlatego też w przypadku rozliczeń z tym organem należy zawsze zachować pełną terminowość. W przeciwnym razie mogą pojawić się naprawdę przykre problemy. Do kiedy należy więc złożyć PIT-36? Podobnie jak w przypadku formularza PIT-37 każdy podatnik ma na to czas do 30 kwietnia. Jednak jeśli data ta przypada na dzień wolny od pracy, to termin przełożony jest na najbliższy dzień roboczy. Taka właśnie sytuacja będzie zresztą mieć miejsce właśnie przy rozliczeniu PIT online w 2023 roku. 30 kwietnia 2023 to bowiem niedziela. Tym samym zyskamy jeden dodatkowy dzień na złożenie PIT-36, ponieważ ostateczny termin będzie przesunięty na 1 maja.

Jak rozliczyć PIT-36 online? Najlepszy program PIT

W dzisiejszych czasach wypełnianie deklaracji PIT-36 to naprawdę bardzo prosta sprawa. Można bowiem zrobić to bez wychodzenia z domu, składając PIT online. Zajmuje to dosłownie kilka minut, a co najważniejsze, nie musimy martwić się żadnymi kolejkami i koniecznością wypełniania sterty papierów.

Jest kilka sposobów na to, by wypełnić PIT online. Pomóc nam w tym może na przykład program PIT. Takie narzędzia dostępne są w internecie zupełnie bezpłatnie. Ich zaletą jest dostęp do gotowych formularzy oraz wsparcie na każdym etapie ich wypełniania.

Inną ciekawą opcją jest usługa Twój e-PIT. Została wprowadzona całkiem niedawno i będzie można skorzystać z niej przy rozliczaniu za rok 2022. To najłatwiejszy sposób wypełniania formularza PIT, jaki był dotąd dostępny. Wystarczy jedynie zalogować się na stronę e-Urzędu Skarbowego przy pomocy profilu zaufanego, danych podatkowych lub konta bankowego. Tam już czekać będzie uzupełniony formularz. Wystarczy jedynie sprawdzić poprawność danych i ewentualnie uzupełnić o dodatkowe informacje.

Gdy formularz PIT-36 jest już gotowy, pozostaje jedynie dostarczyć go do Urzędu Skarbowego. Można zrobić to na 3 sposoby. Pierwszym jest oczywiście złożenie go osobiście w odpowiedniej placówce Urzędu Skarbowego. Druga opcja to wysyłka deklaracji listem. Obecnie coraz więcej osób korzysta jednak z ostatniej metody, czyli wysyłki elektronicznej. Jest bez wątpienia najszybsza i najbezpieczniejsza, ponieważ gwarantuje bezpośrednie dostarczenie do placówki i to w dosłownie kilka sekund.