Planowanie instalacji fotowoltaicznej na etapie budowy domu

Co musisz wiedzieć o fotowoltaice

Przede wszystkim warto mieć świadomość tego, że fotowoltaika nie jest dla każdego. Niestety, wiele zależy od naszej lokalizacji i poziomu nasłonecznienia. Aby inwestycja była opłacalna, muszą być spełnione pewne warunku. Dużą rolę odgrywa na przykład ukształtowanie terenu. Może zdarzyć się tak, że słońce będzie padać na panele jedynie przez kilka godzin w ciągu dnia, ponieważ nachylenie terenu będzie zbyt duże.

Najlepszym momentem na instalację paneli jest wiosna, ponieważ w przypadku polskiego klimatu największe nasłonecznienie występuje u nas od kwietnia do końca września. Musisz również pamiętać o tym, że w okresie jesienno-zimowym uzyski z energii wygenerowanej przez panele fotowoltaiczne mogą wynosić raptem 10% tego, co udało się wypracować w sezonie wiosenno-letnim.

Gdy myślimy nad tą inwestycją powinniśmy również zastanowić się nad tym, czy obiekty znajdujące się wokół naszego domu nie będą nam przeszkadzały. Czasem wysoki budynek potrafi rzucać cień, który zniweczy nasze plany o ekologicznej energii. Powinniśmy również myśleć w przód. Fotowoltaika to inwestycja długoterminowa. Jeśli w pobliżu naszego domu rosną drzewa, może zdarzyć się tak, że za parę lat zaczną nam one przeszkadzać, ponieważ będą blokować promienie słoneczne. Zdarza się również tak, że obok nas wybuduje się sąsiad (na przykład na wzniesieniu) i jego dom zacznie rzucać cień na nasz dach.

Z całą pewnością warto zapoznać się z doświadczeniami innych osób https://domowniczy.pl/forum/ przed tak ważną inwestycją.

Jak działa aplikacja do fotowoltaiki?

Niektórzy obawiają się, że nie będą w stanie poradzić sobie z używaniem aplikacji do fotowoltaiki i prawidłowym odczytywaniu informacji. Nic bardziej mylnego. Jej codzienne użytkowanie jest bardzo proste, a interfejs intuicyjny.

Program analizuje generowane przez instalację uzyski. Dodatkowo możemy również generować rozmaite wykresy, a także porównywać dane historyczne. To cenne informacje, które dają nam dobry ogląd na to, jak sprawują się nasze panele.

Zasadniczo sama aplikacja nie jest nawet koniecznością. Mimo wszystko warto ją zainstalować, aby być świadom tego, jak sprawuje się nasza instalacja. Dodatkowo sprawdzimy, czy generujemy tyle energii, ile zakładaliśmy. Aplikacja do fotowoltaiki jest więc całkiem przydatna i warto zainstalować ją choć na chwilę, aby sprawdzić, czy nasze panele działają poprawnie.

Praktyczne wskazówki

Aktualnie na rynku znajduje się wiele firm, które będą namawiać cię do skorzystania właśnie z ich usług. Tak duży wybór sprawia jednak, że nie musisz (a nawet nie powinieneś) decydować się na pierwszą lepszą firmę, która zaproponuje ci swoje usługi. Pamiętaj o tym, aby zawsze sprawdzić opinie o danej firmie w internecie. Może się bowiem okazać, że nie jest ona tak dobra, jak mogłoby się wydawać. Ponadto zawsze warto sprawdzić na ich stronie lub mediach społecznościowych ich realizacje. Jeśli portfolio będzie budzić nasze wątpliwości, to lepiej instalację paneli fotowoltaicznych powierzyć firmie, która wzbudzi nasze zaufanie.

Powinniśmy również zainteresować się tym, z jakiej technologii będą korzystać panele, które są nam proponowane. Upewnijmy się, że jest to aktualnie najbardziej nowoczesne rozwiązanie. Jeżeli usłyszymy, że technologia poprzedniej generacji również zdawała egzamin, to zawsze możemy odpowiedzieć, że skoro już inwestujemy duże pieniądze w nasz dom, to chcielibyśmy od razu korzystać z najlepszych rozwiązań.

Wiemy, że budowa własnego domu jest wielkim przedsięwzięciem. Mamy jednak nadzieję, że nasz artykuł sprawił, że masz już lepszy obraz tego, jak działają panele fotowoltaiczne. Jest to technologia, której wdrożenie zdecydowanie warto rozważyć.