Platforma e-commerce - na którą warto się zdecydować?

Oprogramowanie sklepu internetowego - co wziąć pod uwagę?

Przed wyborem oprogramowania należy zadać sobie kilka pytań. Podstawowe z nich dotyczy finansów: jaką sumę jesteśmy w stanie przeznaczyć na koszty związane z utrzymaniem sklepu? Na starcie najmniejsze koszty będą generować platformy typu Open Source jak np. PrestaShop, pozwalające na darmowe pobranie pakietu instalacyjnego, udostępniające kod źródłowy. Tutaj kosztem będzie natomiast hosting. Na platformach abonamentowych typu SaaS użytkowanie sklepu będzie wiązać się z koniecznością płacenia abonamentu. Indywidualne sklepy wypadają najdrożej.

Pod uwagę trzeba również wziąć oczekiwane funkcjonalności sklepu. Na niektórych platformach czeka ich całe mnóstwo, a wdrożenie odpowiedniego rozwiązania, które dodatnio wpłynie na wydajność sklepu, nie nastręcza trudności. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie liczby użytkowników danego oprogramowania. Im jest ich więcej, tym lepiej świadczy to o samej platformie, tym łatwiej będzie także w razie potrzeby znaleźć pomoc.

Warto także upewnić się, że system pozwala na automatyzację niektórych działań, takich jak pobieranie produktów z hurtowni czy blokowanie sprzedaży po wyczerpaniu asortymentu. To znacznie ułatwi zarządzanie sklepem.

PrestaShop - idealny na start

Wśród najpopularniejszych platform czołowe miejsce zajmuje PrestaShop. To oprogramowanie typu Open Source, które cieszy się w Polsce dużym zaufaniem. Jego atutem jest szansa na duży rozwój sklepu dzięki licznym dodatkowym wtyczkom. Co prawda część z nich jest płatna, ale umożliwiają one skrojenie sklepu dokładnie na swoją miarę (dowiedz się więcej na https://jash.pl/uslugi/wykonanie-sklepu-internetowego/). To także platforma, z obsługą której od początku nie powinno być trudności. Co ważne, to również inwestycja w przyszłość - PrestaShop poradzi sobie bowiem bez problemu wówczas, gdy uda się rozwinąć e-commerce do naprawdę dużych rozmiarów.

WooCommerce - niskie koszty, prosta obsługa

Niezwykle prostym, przez co preferowanym przez początkujących rozwiązaniem jest z kolei WooCommerce. To nie osobna platforma, a wtyczka do WordPressa, co zapewnia jej kompatybilność z tym popularnym systemem zarządzania treścią. Łatwa obsługa idealnie nadaje się na początek, zwłaszcza tam, gdzie w planach nie ma zdobywania pozycji hegemona w branży czy podbijania zagranicznych rynków. To dobre rozwiązanie dla niszowych działalności, może mieć bowiem kłopoty z bardzo dużą liczbą zamówień. Popularność WordPressa zapewnia z kolei łatwe znalezienie pomocy na wypadek problemów.

Oprogramowania abonamentowe - stałe koszty i wsparcie

Konkurencją dla darmowych silników są oprogramowania abonamentowe. W tym przypadku już na początku trzeba ponieść pewne koszty. Abonament to jednak większe bezpieczeństwo, zwykle bowiem w jego ramach dostępna jest pomoc techniczna, co może być ważne na starcie. Rozwiązania typu SaaS są nieco mniej elastyczne niż platformy Open Source. Najpopularniejsze ich rodzaje zapewniają jednak możliwość przydatnych modyfikacji sklepu. Wiele z platform abonamentowych świetnie nadaje się także do zarządzania dużą działalnością. Jeśli więc właściciel mierzy wysoko, warto rozważyć tę opcję już na samym początku.