Platforma telemedyczna - jak to działa?

1. Platforma telemedyczna - nowoczesny kontakt z lekarzem

Konsultacja lekarska online to internetowa usługa opieki zdrowotnej, która umożliwia pacjentom konsultację z lekarzem w czasie rzeczywistym, bez konieczności udawania się do gabinetu lekarskiego. Taki rodzaj konsultacji ułatwia życie zarówno lekarzom, jak i ich pacjentom. W miarę rozwoju usług internetowych coraz więcej osób może uzyskać dostęp do wysokiej jakości konsultacji zdrowotnych za pośrednictwem aplikacji mobilnych i innych narzędzi internetowych.

Konsultacje medyczne online odciążają również lekarza. Nie muszą już tracić czasu na planowanie wizyt z wieloma pacjentami każdego dnia. To pozwala na poświęcenie cennego czasu na prawdziwą praktykę lekarską i skupienie się na konkretnym pacjencie.



Telemedycyna w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej powszechna, a nowa platforma telemedyczna https://med-24.com.pl/ pozwala, aby pacjent zdecydował z jakim lekarzem chce się skonsultować. Do dyspozycji pacjenta są interniści, pediatrzy, psychologowie oraz wielu innych lekarzy specjalistów. W zależności od tego jakie zdarzenia medyczne kierują nas do teleporady lekarskiej, niemal natychmiast można uzyskać fachową pomoc.

2. Łatwy dostęp z dowolnego miejsca

Przychodnia online to wygodne dla każdego pacjenta rozwiązanie, z którego można skorzystać w dowolnym miejscu. Korzystanie z telemedycyny może być szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy stan naszego zdrowia ulegnie pogorszeniu w czasie urlopu. To także dobry i skuteczny pomysł dla osób starszych. Zamiast udawać się do przychodni osobiście, wszystkie istotne związane z wizytą u lekarza sprawy seniorzy będą mogli załatwić z pomocą platformy. Warto wspomnieć także, że aby sprawnie obsługiwać czat, wystarczy telefon.



Aby konsultacja zdrowotna przebiegła w miarę możliwości szybko i skutecznie, należy się do niej przygotować. W tym celu dobrze jest przesłać do przychodni online komplet danych medycznych. Można to zrobić również przy pomocy komputera i Internetu, a dane mogą być przesłane w postaci zdjęcia.

3. Porada lekarska, e-zwolnienie, e-recepta

W przychodni online istnieje także możliwość uzyskania e-zwolnienia oraz e-recepty. Recepta elektroniczna to doskonałe rozwiązanie dla osób, które przyjmują stałe leki. Te osoby bowiem mogą uzyskać nową receptę bez wychodzenia z domu i wizyty w gabinecie lekarza. Także w przypadku nagłego zachorowania, korzystając z usług teleporady uzyskamy od lekarza e-receptę. Takie recepty są respektowane tak samo jak tradycyjne recepty wystawiana w przychodni, w gabinecie lekarskim i można realizować je w każdej aptece.

Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli chodzi o e-zwolnienie. W praktyce ono również nie różni się zbytnio od tradycyjnego dokumentu. E-zwolnienie możemy uzyskać z powodu choroby, która uniemożliwia nam pracę oraz gdy opiekujemy się bliską nam osobą. Dokument wystawiony przez lekarza w formie cyfrowej wysyłany jest automatycznie do pracodawcy oraz do ZUS. Dzięki temu pacjent nie musi martwić się żadnymi formalnościami. Lekarz podejmuje decyzję o wystawieniu zwolnienia na podstawie wywiadu z pacjentem, jego historii badań oraz historii choroby.

Podsumowując porady w przychodniach online to bardzo wygodne dla każdego pacjenta rozwiązanie, dające możliwość kontaktu z lekarzem bez wychodzenia z domu. Pozwala to zaoszczędzić czas, pieniądze oraz chroni pacjenta przed ewentualnym pogorszeniem jego stanu zdrowia w czasie podróży do gabinetu lekarskiego. Teleporady dostępne są dla każdego i w każdym miejscu. Wystarczy skorzystać z komputera lub telefonu i specjalnej aplikacji.