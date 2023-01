Plotery drukujące - czym są i jak działają te urządzenia

0 A A

Ploter drukujący to urządzenie przeznaczone do użytku profesjonalnego, wykorzystywane do druku, a wersję drukująco-tnące także do cięcia materiałów wielkoformatowych. Nie znajdziemy ich w mieszkaniach, nie służą też jako biurowe drukarki. Gdzie zatem możemy zobaczyć ploter drukujący?

