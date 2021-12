Plusy zakupu używanego samochodu z Niemiec

Lepsze wyposażenie

Auta pochodzące z krajowego rynku to najczęściej słabo wyposażone wersje podstawowe lub z mocno ograniczonym wyposażeniem dodatkowym.

Niemcy, jeżeli chodzi o auta, nie oszczędzają. Na tamtejszym rynku wtórnym znajdziemy z łatwością auta w najwyższej dostępnej opcji wyposażenia.

Samochody z Niemiec od lat w końcu kojarzą się nam z dobrze wyposażonymi samochodami, dlatego też bez problemu kupimy tam kilkuletnie auto z wyposażeniem, które i dzisiaj nie jest oczywistością w dziś produkowanych samochodach.

Również jeżeli chodzi o jednostki napędowe, sytuacja wygląda podobnie. Rzadkością na rynku niemieckim są pojazdy z najsłabszymi silnikami. Zdarzają się jednak wyjątki. Nikogo nie powinny dziwić np. najwyższe wersje wyposażenia z najsłabszym dostępnym w gamie silnikiem lub odwrotnie. Najpotężniejsze jednostki w autach z ledwie podstawowym wyposażeniem.

Niemniej jednak wybór zdecydowanie jest większy niż na rodzimym rynku aut używanych.

Lepszy stan techniczny

Nie od dziś wiadomo, że polskie drogi nie słyną ze swojej jakości. Chociaż, co prawda, sytuacja i tak jest o wiele lepsza niż jeszcze kilka lat temu, nijak ma się wciąż do jakości niemieckich drug.

Różnią się więc nie tylko warunki na drogach, ale również pokonywane dystanse.

Niemcy z reguły podróżują równymi jak blat stołu autostradami, pokonując dziennie nawet do kilkuset kilometrów. Zupełnie normalne jest w Niemczech to, że ktoś codziennie dojeżdża do pracy, pokonując ogromne odległości autostradami.

Zupełnie inny jest też sposób dbania o pojazdy. Znacznie częściej te serwisowane są w autoryzowanych punktach obsługi danego producenta, a nie po kosztach w przydomowych warsztatach, bazujących na częściach niewiadomego pochodzenia.

Nie powinno dziwić nas więc to, że z reguły auta z Niemiec, nawet z ogromnym w naszym przeświadczeniu przebiegiem, potrafią być w całkiem niezłym stanie.

Auto, które pokonało 300 tys. kilometrów po równych autostradach, będzie zdecydowanie mniej wyeksploatowane niż ten sam pojazd po 300 tys. kilometrów pokonanych po dziurawych miejskich drogach.

Czy auta z Niemiec są tańsze?

Kolejnym aspektem często poruszanym podczas zakupu używanego auta w Niemczech jest jego cena.

Czy auta z Niemiec są tańsze? Odpowiedź na to pytanie jest jedna – to zależy od konkretnego przypadku.

Jeżeli porównamy ze sobą dwa auta wysokiej klasy w dobrym stanie technicznym i udokumentowanej bezwypadkowej historii to egzemplarz zakupiony w Niemczech może okazać się droższy od tego z Polskiego salonu.

Nie jest tajemnicą, że najbardziej opłaca się zakup aut uszkodzonych. Nie mówimy tutaj oczywiście o "samochodach pułapkach", czyli takich, które powinny trafić prosto na złom, ale o autach uszkodzonych w niegroźnych kolizjach drogowych, które wymagają jedynie drobnych napraw blacharskich i lakierniczych.

Zakup takich aut, nawet jeżeli doliczymy do ceny ich zakupu koszty ich sprowadzenia i napraw, wciąż może wyjść nas korzystniej niż zakup auta w Polsce.

Kolejnym segmentem aut, których zakup w Niemczech może być opłacalny to zakup auta średniej klasy bez topowego wyposażenia. Auta takie są tańsze od porównywalnych pojazdów z polskiej dystrybucji. Tutaj kluczem jest popularność danego modelu – wiadomo przecież, że im czegoś więcej to automatycznie cena detaliczna spada.

Dlatego też auta typowo miejskie, lepiej wyposażone niż te z polskich salonów, ale wciąż bez topowego wyposażenia, mogą nas również kosztować dużo mniej za naszą zachodnią granicą.