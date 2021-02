Podatki od nieruchomości bez tajemnic – co musisz o nich wiedzieć

Podatek od nieruchomości w pigułce

Podatek od nieruchomości to obowiązkowa opłata dla wszystkich właścicieli nieruchomości, posiadaczy mienia publicznego na podstawie umowy i użytkowników wieczysty gruntów będących własnością publiczną, a także dla posiadaczy samoistnych, czyli osób użytkujących nieruchomości na tych samych zasadach co właściciel, ale właścicielem nie będących. Stawka podatku od nieruchomości ustalana jest przez organ gminy, ale z wykluczeniem pełnej dowolności. Musi ona jednak być zgodna z ustawodawstwem i nie przekraczać kwoty ustalonej na mocy ustawy. Podatek jest niezależny od dochodów, który dana nieruchomość może przynieść. Obowiązek podatkowy w odniesieniu do podatku od nieruchomości powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nieruchomość została nabyta, wystąpiło wieczyste użytkowanie lub posiadanie zależne.

Jak rozliczyć się w zakresie podatku od nieruchomości?

Aby rozliczyć się w zakresie podatku od nieruchomości należy złożyć informację lub deklarację podatkową. Deklaracja dn-1 to dokument, który składają osoby prawne. Z kolei osoby fizyczne składają informację, czyli druk oznaczony jako deklaracja in-1. Deklarację lub informację należy złożyć do wójta, burmistrza lub też prezydenta miasta właściwego pod względem terenu, na którym umiejscowiona jest dana nieruchomość. Aby spełnić obowiązek podatnika nie trzeba wybierać się do Urzędu. Można złożyć deklarację online, oszczędzając tym sposobem czas i energię poświęconą na zorganizowanie wyjścia do Urzędu. Wystarczy skorzystać z kalkulatora deklaracji dostępnego w ramach narzędzia Przyjazne Deklaracje. Korzystając z Przyjaznych Deklaracji poprawnie oszacujesz stawki podatkowe, przygotujesz formularz gotowy do wysłania do Urzędu wraz z załącznikami, a także wyślesz go i opłacisz podatek również w formie online. Dowiedz się więcej o tym jak złożyć deklarację dn-1 online.

Jakie są terminy płatności podatku?



jeśli przygotowanie i przesłanie deklaracji do Urzędu w formie online Ci odpowiada, ale opłatę wolisz uiścić osobiście, również masz taką możliwość. Możesz dokonać tego oczywiście przelewem na rachunek organu podatkowego, ale w ramach potrzeby również gotówką w kasie. Podatek od nieruchomości należy opłacać w 4 ratach rozłożonych proporcjonalnie do roku kalendarza. Pierwsza rata powinna być opłaca do 15 marca, druga do 15 maja, trzecia do 15 września i czwarta, ostatnia, do 15 listopada. Powyższe terminy są obowiązujące dla osób fizycznych składających deklarację in-1. W przypadku osób prawnych składających deklarację dn-1 płatność uiszcza się co miesiąc, do 15 dnia miesiąca.

Za co dokładnie musisz płacić podatek?

Wśród przedmiotów opodatkowania można wyróżnić trzy podstawowe grupy – podatek za grunt, podatek za budynek oraz podatek za budowlę. W przypadku gruntów, podatek od nieruchomości obowiązuje niemal w każdym przypadku. Wyjątkiem zwolnionym z opłacania podatku są grunty mieszczące się pod wodami płynącymi oraz kanałami żeglownymi, pasami drogowymi, oraz drogami. Oprócz tego zwolnione są również użytki ekologiczne, nieużytki oraz działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i obszary klasyfikowane jako użytki rolne lub lasy. Te ostatnie są objęte podatkiem rolnym oraz podatkiem leśnym. Jedynym przypadkiem, gdy w odniesieniu do lasu trzeba opłacać podatek od nieruchomości jest sytuacja, gdy na terenie lasu prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jeśli chodzi o podatki za budynki, to obejmują one obiekty budowlane, które są związane z gruntem. Budynek musi posiadać fundamenty oraz dach. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa, którą mierzy się po wewnętrznej długości ścian wszystkich kondygnacji, oprócz wind i klatek schodowych. Wliczane są z kolei piwnice, garaże podziemne, strychy oraz sutereny. Warto też wiedzieć, że powierzchnia między 140 a 220 cm jest liczone jako 50% powierzchni mieszkalnej. Wysokość niższa niż 140cm nie jest z kolei w ogóle brana pod uwagę przy procesie ustalania wysokości mieszkania. Opodatkowaniu podlegają budynki mieszkalne, niemieszkalne, przemysłowe, magazynowe, biurowe, handlowo-usługowe, produkcyjne oraz szkoły, szpitale i budynki opieki medycznej. Z opłat zwolnione są zabytki oraz budynki gospodarcze, w których wykonywana jest działalność rolna, rybacka lub też leśna.

I wreszcie podatek za budowlę. W świetle prawa budynek oraz budowla to osobne przedmioty opodatkowania. Są różne w odniesieniu do skomplikowania formalności, ich konstruowania oraz użytkowania. Podatek od budowli płacą wyłącznie ci, którzy na jej terenie prowadzą działalność gospodarczą. Wysokość podatku od budowli zależy od wartości, przyjętej na potrzeby amortyzacji podatkowej metodą liniową. Budowle, które nie są amortyzowane, mają podstawą opodatkowania opartą na wartości rynkowej.