Podręczniki do religii — spis książek i gdzie najlepiej zamówić?

Książki (podręczniki, ćwiczenia) do religii klasa 1

Jakie podręczniki do religii klasa 1 są godne polecenia? Jednym z nich jest książka do religii klasa 1 „Pan Bóg jest naszym Ojcem” pod redakcją księdza Pawła Płaczki. Został on opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w nowej podstawie programowej „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 9 czerwca 2018 roku i programem nauczania nr AZ-1-01/18. Podręcznik składa się z 2 części podzielonych na rozdziały. W każdej z katechez znajduje się odwołanie do fragmentu Pisma Świętego oraz rzeczywistości bliskiej dziecku — czy to rodzinnej, czy szkolnej lub związanej z życiem religijnym. Zawiera ona również krótki tekst spajający jednostkę lekcyjną.

Książki (podręczniki, ćwiczenia) do religii klasa 2

Podręczniki do religii klasa 2 — które warto kupić? Godnym polecenia wydawnictwem jest książka do religii 2 „Kochamy Pana Jezusa" pod redakcją księdza profesora Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Znajdujący się w podręczniku materiał wprowadza w tajemnicę spotkania z Bogiem w sakramencie pojednania. Zawarte w nim cytaty z Pisma Świętego uwrażliwiają na potrzebę słuchania Boga. Zaproponowane do wykonania działania zachęcają rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu religijnym dziecka.

Książki (podręczniki, ćwiczenia) do religii klasa 3

Jakie są wartościowe podręczniki do religii klasa 3? Warto wspomnieć tutaj o książce do religii klasa 3 „Przyjmujemy Pana Jezusa" pod redakcją księdza profesora Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Celem kształcenia w klasie 3 szkoły podstawowej jest przygotowanie dzieci do spotkania z Jezusem Chrystusem w sakramencie pokuty, pojednania i Eucharystii. Program podręcznika nawiązuje do codziennych doświadczeń uczniów.

Książki (podręczniki, ćwiczenia) do religii klasa 4

Jakie podręczniki do religii klasa 4 spotyka się w polskich szkołach? Jest to między innymi książka do religii 4 „Jestem chrześcijaninem" pod redakcją księdza profesora Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Podręcznik rozpoczyna się od refleksji nad przyjaźnią i tym, jaką rolę odgrywa tam miłość. Stanowi on połączenie aspektu społecznego oraz eklezjalnego, na bazie nauki o Jezusie Chrystusie. Podręcznik jest podzielony na 50 części koncentrujących się na zagadnieniach, takich jak przyjaźń z Bogiem oraz relacje z ludźmi.

Książki (podręczniki, ćwiczenia) do religii klasa 5

Najlepsze podręczniki do religii klasa 5? Jest to na przykład książka do religii klasa 5 „Bóg szuka człowieka". Składa się on z 2 części podzielonych na rozdziały. W skład każdej z nich wchodzą następujące elementy: „Odkrywam”, „Spotykam”, „Poznaję”, „Odpowiadam”, „Utrwalam” oraz „Modlę się”. Poszczególne katechezy pozwalają się zaznajomić z dopasowanym tematycznie fragmentem Pisma Świętego. Każdą z nich wieńczą ćwiczenia, takie jak krzyżówki, rebusy, prace plastyczne, zadania kreatywne i tekstowe oraz modlitwa do Boga.

Książki (podręczniki, ćwiczenia) do religii klasa 6

Z jakimi podręcznikami do religii klasa 6 możemy mieć do czynienia? W księgarniach internetowych znaleźć można między innymi klasę do religii klasa 6 „Wierzę w kościół" pod redakcją księdza profesora Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Celem katechezy w klasie szóstej jest ukazanie historii zbawienia, która dokonuje się w działalności Kościoła kierowanego natchnieniem Ducha Świętego. Przesłaniem katechetycznym jest tu budowanie i umacnianie poczucia przynależności do wspólnoty ludu Bożego i wskazanie wynikających z tego zobowiązań.

Książki (podręczniki, ćwiczenia) do religii klasa 7

Godne polecenia podręczniki do religii klasa 7? Jest to na przykład książka do religii klasa 7 „Spotkanie ze słowem" pod redakcją księdza profesora Jana Szpeta i Danuty Jackowiak. Zawarte tu treści zostały opracowane w taki sposób, by uczeń był w stanie podjąć próby znalezienia odpowiedzi na pytania egzystencjalne i uświadomił sobie konieczność dawania świadectwa miłości do Boga w codziennym życiu.