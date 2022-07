Polerka do podłóg – jaką maszynę wybrać do dużych powierzchni?

Czym jest polerka do podłóg?

Posadzkę można polerować w tradycyjny sposób, czyli ręcznie. Jednak jest to wieloetapowa, męcząca i czasochłonna praca. Do czyszczenia dużych powierzchni oraz nakładania powłok ochronnych przeznaczone są profesjonalne polerki, które usprawniają cały zabieg i gwarantują zadowalające efekty.

Polerka do podłóg to maszyna wyposażona w napędzany silnikiem pad polerski, który obraca się z dużą prędkością. Dodatkowo dociskany jest on do powierzchni przez masę głowicy. W wyniku mechanicznego tarcia skutecznie ścierane są wszelkie zabrudzenia i plamy. Jednocześnie naniesiony na posadzkę preparat pielęgnujący nagrzewa się i lekko roztapia, wnikając w rysy i mikropory. Dzięki temu podłoga staje się lśniąca, a jej powierzchnia wyrównana. Ponadto profesjonalna polerka zaopatrzona jest w system odsysania powstającego podczas polerowania pyłu, co zapobiega efektowi pylenia.

Nowoczesne polerki przeznaczone są do pielęgnacji różnych posadzek, w tym także dużych powierzchni. Umożliwiają przeprowadzenie profesjonalnej konserwacji podłogi przy niskim nakładzie pracy i kosztów.

Czytaj więcej: Zasada działania i zastosowanie polerki do posadzek

Zastosowanie polerki – jakie rodzaje podłóg polerować?

Polerowanie to metoda konserwacji o długiej tradycji. Stosowana jest do pielęgnacji różnych rodzajów podłóg o gładkiej powierzchni. Doskonale sprawdza się w przypadku:

płytek ceramicznych,

gresu,

kamienia naturalnego,

marmuru,

granitu,

lastryko,

linoleum,

płytek PVC,

żywicy epoksydowej,

paneli laminowanych,

zabezpieczonego drewna: parkiet lakierowany, olejowany.

Przy tym do renowacji każdego rodzaju posadzki stosuje się specjalne pady polerskie i środki pielęgnacyjne, które są przeznaczone do danej powierzchni. Warto też wiedzieć, że zabiegu polerowania nie wykonuje się na podłogach o szorstkiej lub chropowatej strukt