Polskie marki w naszych domach, czyli ceramika Limone i jej zastosowanie w różnych wnętrzach

Klasyka ponad wszystko - ceramika Limone w łazience

W tym roku w kontrze do modnych nadal nowoczesnych rozwiązań w łazienkach, do obecnych trendów dołączyły także klasyczne aranżacje wnętrz. Dzięki ponadczasowemu wyglądowi, pomieszczenia urządzone w takim stylu będą dobrze wyglądać i wpisywać się w panujące w przyszłości trendy jeszcze przez wiele lat. Ma tego świadomość także Ceramika Limone, która w swojej ofercie posiada szeroki wybór uniwersalnych płytek idealnie wpisujących się w klasyczne wnętrza. Królują tutaj przede wszystkim podstawowe, stonowane barwy. Jedną z propozycji od marki, która będzie stanowiła świetną bazę takiej łazienki jest płytka podłogowa Qubus White 60x60 Ceramica Limone. Z pewnością bardzo spodoba się fanom nawiązań do natury, ponieważ ma ona bardzo naturalny, ziemski kolor oraz delikatnie chropowatą strukturę, która nawiązuje do powierzchni kamienia. Inną ciekawą propozycją od polskiej marki będzie z pewnością płytka podłogowa Laris Carrara Lap. 79x79 Ceramica Limone, która dzięki delikatnemu marmurowemu wzorowi jest idealnym wyborem nie tylko w klasycznych wnętrzach. Sprawdzi się też chociażby w stylu glamour.