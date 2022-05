Pomiar przepływu gazów – nowe technologie

Dlaczego warto przeprowadzać pomiar przepływu gazu?

Pomiar przepływu gazu ma na celu skontrolowanie prawidłowego przebiegu procesów produkcyjnych lub przetwórczych, przy których używane są gazy. To jednak jeszcze nie wszystko. Proces ten zapewnia pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ponadto służy także utrzymaniu wysokiej jakość produktu oraz wydajnej produkcji. Każda, nawet najmniejsza awaria przewodów może bowiem doprowadzić nie tylko do sytuacji zagrażającej życiu pracowników zakładu, ale może również wiązać się z przestojem w produkcji.

Dlatego też, aby uniknąć strat finansowych i dotrzymać terminów realizacji zamówień – należy pomyśleć o przeprowadzaniu pomiarów. Na szczęście z pomocą przychodzi automatyka przemysłowa, czyli monitorowanie oraz sterowanie pracą maszyn. Również tych, które w trakcie pracy zużywają gaz. Warto również zaznaczyć, że niedokładny pomiar gazów lub jego całkowity brak może prowadzić do powstawania poważnych wypadków i awarii, które nie tylko spowolnić produkcję, ale i mogą wygenerować wysokie koszty naprawy.

Ponadto ważną zaletą zastosowania automatyki przemysłowej jest ograniczenie roli pracownika do minimum. Urządzenia samodzielnie nadzorują procesy oraz kontrolują jakość produkcji – i to bez pomocy człowieka. To z kolei pozwala ograniczyć ilość popełnianych błędów w pomiarach, a co za tym idzie – również i zminimalizować straty ponoszone w materiale. Dzięki temu oszczędza się nie tylko czas, ale i pieniądze. Warto również zwrócić uwagę na to, że pomiary wykonane przepływomierzem gazu są bardziej precyzyjne, co przekłada się na bezpieczeństwo pracowników.

Przepływomierz Vögtlin – niezawodny i bardzo dokładny

Spośród wszystkich technologii umożliwiających pomiar przepływu gazu, to właśnie przepływomierze Vögtlin z serii red-y smart szczególnie zasługują na uwagę. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że urządzenia te wyróżnia:

Bardzo dokładny pomiar – urządzenia marki Vögtlin zapewniają bardzo wysoką dokładność pomiarów (nawet do ± 0.3% w pełnej skali oraz ±0.5% dla odczytu w danej chwili.

Dostępność w różnych wersjach urządzeń – a mianowicie w wersji Standard oraz Hi–Performance.

Wysoki zakres dynamiki – rozszerzony do nawet 1:100.

2 w 1 – czyli interfejs analogowy i cyfrowy. W dodatku przepływomierze i regulatory Vögtlin zostały wyposażone w innowacyjną technologię CMOS.

zostały wyposażone w innowacyjną technologię CMOS. Bezpieczna regulacja – w budowie regulatora wykorzystano zawór regulacyjny, którego szczelność wynosi poniżej 1x10–6mbar l/s He. W dodatku jest to szybka reakcja regulatora – wynosi ona bowiem ok. 300 ms.

Wskaźniki stanu działania LED – które sygnalizują stan pracy urządzenia.

Możliwość wykrywania różnych gazów – jeden przepływomierz może wykrywać nawet do 10 gazów jednocześnie.

Ponadto urządzenia te są wyposażone również w wyświetlacz. To wszystko sprawia, że przepływomierze termiczne firmy Vögtlin idealnie sprawdzą się do pomiaru i regulacji systemów dostarczania gazu, a także i w innych zastosowaniach inżynieryjnych.

Dlaczego warto używać przepływomierze Vögtlin?

Czujniki CMOS, które pojawiają się w przepływomierzach Vögtlin, wielokrotnie wyznaczały już nowe standardy. Termiczne przepływomierze masowe tej marki zapewniają maksymalnej wygody użytkowania, bezkonkurencyjną wydajność technologiczną oraz ponadprzeciętną efektywność. To jednak jeszcze nie wszystko. Urządzenia te:

Można w łatwy sposób proste podłączyć do systemów sterowania.

Zapewniają niezależne od zmian ciśnienia i temperatury pomiary.

Są skalibrowane zgodnie z normą METAS, czyli Federalnego Urzędu Metrologii w Szwajcarii.

Nie są skomplikowane w serwisowaniu ani konserwacji.

Wyróżniają się minimalnym spadkiem ciśnienia.

Zawierają "Plug & control" z całkowicie bezpłatnym oprogramowaniem "get red-y":

Są kompatybilne z PC.

Wysoka jakość wykonania oraz funkcjonalność potwierdzają, że urządzenia te nie mają sobie równych. Najnowsza technologia zapewnia precyzyjne wskaźniki dla każdej aplikacji oraz elastyczność procesów mieszania i pomiaru zużycia.