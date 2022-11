Pompa wtryskowa - najważniejsze informacje

Czym jest pompa wtryskowa?

Pompa wtryskowa to element, który zapewnia optymalne warunki pracy wtryskiwaczy. Jej zadaniem jest wtłoczenie paliwa do wtryskiwaczy pod odpowiednim ciśnieniem. Znajduje się dość blisko cylindrów. Elementem napędowym do pompy wtryskiwaczy jest pasek rozrządu. Tak w wielkim skrócie prezentuje się część, która stwarza zarówno kierowcom pojazdów osobowych, ciężarowych, jak i maszyn rolniczych, ogrom problemów.

Koncentrując się na częściach do pojazdów rolniczych, warto wziąć pod uwagę sklep, w którym znajdziesz niezbędne części, w tym wtryskiwacz C-360. Nie zawsze regeneracja pompy wtryskowej, która została uszkodzona, daje oczekiwany rezultat. Bywa, że najlepszą metodą na usprawnienie silnika jest wymiana części, na nową. Taką znajdziesz w naszym sklepie.

Co jest nie tak z pompą wtryskową?

W jaki sposób możesz poznać, że coś jest nie tak z silnikiem, a konkretniej rzecz biorąc z pompą wtryskową? Z pewnością odczujesz pogorszenie komfortu jazdy, jak również komfort pracy ciągnika. Ten charakterystyczny spadek mocy i obrotów silnika jest z pewnością pierwszym sygnałem, że praca pompy wtryskiwaczy została zaburzona. Uszkodzona pompa wtryskowa nie podaje paliwa, mówiąc inaczej, sekcje nie trzymają paliwa, czego potwierdzeniem jest problem w uruchomieniu silnika ciągnika. Potocznie mówiąc, ciągnik nie odpala przy uruchomieniu, ponieważ pompa nie podaje paliwa.

Momentem, w którym można poznać, że pompa nie pracuje, jak należy, jest także nierównomierna praca silnika i zwiększone zużycie paliwa. Można także dostrzec dość charakterystyczne czarne dymienie, które nie jest równomierne. Silnik jakby wyrzucał co jakiś czas kłęby czarnego dymu.

Głośna praca silnika to także sygnał, że trzeba kupić nowy wtryskiwacz C-360. Wszystko znajdziesz w jednym miejscu, w naszym sklepie. Dlatego, jeśli w ciągniku zawiodła pompa wtryskowa, nie trzeba daleko szukać.

Zużywanie się pompy wtryskowej

Trzeba uświadomić sobie, że pompa wtryskowa zużywa się bez względu na to, czy ciągnik pracuje bez obciążenia, czy też ciągnie załadowane przyczepy. ‘Delikatne’ traktowanie ciągnika nie ma większego wpływu na pracę pompy wtryskowej.

Przyczyny awarii silnika – pompa wtryskowa

Na to, w jaki sposób pracuje silnik ciągnika, wpływa wiele czynników. Awarie, które zdarzają się bardzo często, dotyczą zazwyczaj pompy wtryskowej. Pierwszym i najważniejszym powodem, dla którego pompa się psuje, jest zła jakość paliwa, zanieczyszczenia, czy zbyt duża ilość wody. W takim przypadku dochodzi do otarć, pęknięć, czy zarysowania elementów budowy pompy.

Następnym powodem, który ma ogromny wpływ na pracę pompy wtryskowej, jest jazda na rezerwie. To znaczne obciążenie dla całego silnika, nie tylko pompy. Można podpowiedzieć, aby unikać sytuacji jazdy na rezerwie i zawsze uzupełniać braki. To pozwoli na dłuższą pracę pompy wtryskowej. Nie zawsze jest możliwa praca z pełnym bakiem, dlatego większość osób bierze pod uwagę regenerację pompy wtryskowej. Tutaj trzeba pamiętać, aby wybrać dobry i sprawdzony warsztat, ponieważ wymiana komponentów nie zawsze daje oczekiwany rezultat. Sprawdzony warsztat mechaniczny, który weźmie na stół probierczy pompę wtryskową i ustali pełną diagnozę złej pracy, będzie w stanie zaradzić problemowi.

Szukając dobrej jakości części do ciągników, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Znajdziesz u nas wtryskiwacz C-360 oraz inne niezbędne elementy, które pomogą usprawnić pracę silnika w Twoim ciągniku. Warto także pamiętać o regularnej wymianie oleju silnikowego, taki również znajdziesz na stronie naszego sklepu internetowego.