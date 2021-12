Pompy membranowe – szeroki wybór, efektywne działanie

Uniwersalne pompy membranowe – szerokie spektrum zastosowania

Pompy membranowe są nie tylko łatwe w obsłudze, ale także trwałe i wytrzymałe, dlatego uznano je za pompy o niskiej awaryjności. Pompy te służą do przesyłania szerokiego spektrum cieczy. Oznacza to, że funkcjonują bez zarzutu również w kontakcie z bardzo gęstymi lub agresywnymi cieczami. Warto pamiętać, że pompy membranowe należą do grupy tzw. pomp wyporowych, które w większości przypadków działają napędzane przez sprężone powietrze, a znacznie rzadziej – przy użyciu silnika elektrycznego.

Jak działa pompa membranowa?

Działanie pompy membranowej polega na tłoczeniu określonego czynnika, czyli medium, przez kolektory tłoczne pompy. W centralnej części pompy umieszczony został wał, do którego przytwierdzone są dwie membrany. Cały proces przebiega za pomocą dwóch membran, które razem z wałem zostają wprawiane w ruch przez układ zaworów powietrznych. W trakcie każdego cyklu ciśnienie powietrza zgromadzone z tyłu membrany powoduje przepływ cieczy w kierunku kolektora tłocznego. W tym czasie zawory zwrotne uniemożliwiają cofanie się cieczy w pompie. Dzięki temu mechanizmowi ciśnienie jest wyrównane, tzn. ciśnienie tłoczenia czynnika jest równe ciśnieniu przed membraną. Zawory bezpieczeństwa stosuje się po to, aby uniknąć nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w instalacji i w konsekwencji powstania tzw. uderzenia hydraulicznego. Membrana cofa się sprawiając, że podciśnienia powstaje po stronie ssawnej pompy, co z kolei powoduje, że medium zasysa się samoczynnie. Więcej informacji nt. pomp membranowych znajduje się na stronie https://www.saga.info.pl/pompy-membranowe/

Najważniejsze cechy pomp membranowych

Przy wyborze pompy warto wziąć pod uwagę nie tylko jej parametry techniczne czy zastosowanie, ale warto uwzględnić łatwość obsługi i eksploatacji. Jedną z największych zalet pomp membranowych jest ich bezobsługowa praca, gdyż te urządzenia działają na zasadzie samozasysania. Zasadnicze znaczenie ma także fakt, że pompowana do urządzenia ciecz nie łączy się w żadnym momencie ze źródłem zasilania. W praktyce oznacza to, że pompy membranowe idealnie sprawdzają się w procesach tłoczenia różnego rodzaju substancji chemicznych, m.in. farb, olejów czy kwasów, jak również materiałów ściernych, a także substancji spożywczych.

Wydajne pompy z polietylenu

Do produkcji pomp membranowych używa się polietylenu (PE HD). Materiał ten wyróżnia się trwałością dzięki wysokiej odporności na ścieranie. Ma on bowiem niemalże siedmiokrotnie wyższą niż polipropylen (PP). Dzięki tej właściwości pompy wykonane z polietylenu wykorzystuje się do tłoczenia różnych substancji chemicznych, m.in. tych o wysokiej gęstości i lepkości, a także szlamów, które mają silne właściwości ścierne. Polietylen jest odporny na działanie większości agresywnych substancji chemicznych, m.in. alkaliów oraz skoncentrowanych kwasów.