Ponadczasowa i elegancka – Nowa Kolekcja Skórzana od polskiej marki

Jakie dodatki dobrać do skórzanej stylizacji?

Do skórzanej stylizacji wybierzmy stonowane dodatki, które podkreślą fakturę naszych ubrań. W najnowszej kolekcji Taranko znajdziemy dużo złota a także kamieni naturalnych. Odpowiednio dobrana biżuteria to najpiękniejsza oprawa stylizacji. Podkreśl swoją talię, wybierając pasek lub uzupełnij całość skórzaną torebką typu shopper w beżowym lub czarnym kolorze. W najnowszej kolekcji Taranko nie brakuje najmodniejszych propozycji, które sprawdzą się doskonale zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia.

Taranko – polska marka, którą kochają kobiety!

Marka Taranko to polska marka premium, która od lat co sezon zachwyca kobiety w Polsce. Dzięki niezwykłemu przywiązaniu do detali, kobiety mogą dzisiaj kupować – zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online – ubrania będące prawdziwymi dziełami sztuki.

Co sprawia, że marka jest tak wyjątkowa? Dzięki najwyższej klasy krawiectwu każda sukienka, spodnie czy płaszcz odszyty jest w staranny i estetyczny sposób. Również materiały, jakie Taranko wykorzystuje są nie tylko wysokiej klasy, ale również przyjemne w dotyku i w kontakcie ze skórą.

Dzięki temu kobiety zakładając ubrania Taranko czują się pewne siebie i niezwykle eleganckie oraz kobiece. Czują siłę i moc, którą noszą w sobie. Od lat ufają więc marce, która pozwala im odważnie i z uśmiechem na twarzy zdobywać świat!