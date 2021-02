Porady na urządzenie przedpokoju

Ładnie, ale i praktycznie

Przedpokój – jako pierwsze pomieszczenie, do którego wchodzą nasi goście – na pewno powinien zachęcać do wejścia. Powinien być schludny, budzić pozytywne odczucia. Na ogół stanowi zapowiedź stylu w jakim urządzone jest miejsce, w którym mieszkamy. Hol musi spełniać nie tylko nasze estetyczne oczekiwania na równi z tymi praktycznymi. Meble do przedpokoju oprócz ciekawego designu powinny cechować się dużą pojemnością. Wbrew pozorom jest sporo rzeczy, które trzeba przechowywać w tym pomieszczeniu. To m.in. kurtki, buty, nakrycia głowy, akcesoria do włosów czy parasole. Wygospodarować trzeba również przestrzeń na rzeczy odwiedzających nas osób.

Podczas urządzania przedpokoju trzeba odpowiednio dobrać też oświetlenie (górne i na ścianę) oraz kolory ścian. Gra kolorami i światłem może pomóc, gdy chcemy wizualnie powiększyć lub też poszerzyć to miejsce. Pamiętajmy, że prawie zawsze warto hol doświetlić, bo najczęściej dochodzi tam mało światła naturalnego.

W przedpokoju zazwyczaj jest miejsce na klucze i pocztę, szafę, lustro, wieszak oraz miejsce, by usiąść i założyć buty. Jednak czasem niezbędne jest dostosowanie naszych planów do możliwości przestrzennych. Tu przyda się kreatywność.

Rozmiar ma znaczenie

Inaczej planuje się urządzenie małego przedpokoju, a inaczej dużego. Na początku trzeba określić, co jest nam niezbędne, a rezygnować ewentualnie z tego, co niepraktyczne. Lustra do przedpokoju to zawsze dobry pomysł. Są przydatne, gdy chcemy zobaczyć jak się prezentujemy przed wyjściem. Można się w nich też przejrzeć, by poprawić make-up. W przestronnych holach bez problemu można umieścić duże lustra na ścianie lub te stojące samodzielnie. Problem zaczyna się wraz z ograniczeniem metrażu. W średnich holach sprytnym rozwiązaniem jest umieszczenie lustra na drzwiach szafy. To również optycznie powiększy małe pomieszczenie. Jednak w tych najmniejszych przedpokojach, gdzie nie ma szaf często nie ma też miejsca na duże lustro. Wtedy warto pomyśleć chociaż o mniejszym lusterku zawieszanym na ścianie np. nad komodą lub szafką spełniającą jej rolę. Mniejsze przedpokoje optycznie można powiększyć poprzez grę kolorów. Meble i ściany warto zaplanować w jasnych barwach. Jeśli metraż jest ograniczony warto pomyśleć o meblach mniejszych gabarytowo. Świetnie sprawdzą się te wielofunkcyjne np. szezlongi w formie otwieranej skrzyni, do której można coś schować. Na ścianach można zamocować półki, a na nich ustawić ozdobne pudełka. Idealnie sprawdzą się do przechowania przeróżnych bibelotów.

Dostosuj przedpokój do swoich potrzeb

Podsumowując, nie ma jednego gotowego pomysłu na przedpokój, który spełni oczekiwania wszystkich. To kwestia indywidualna jak wyposażymy nasz hol, bo wynika to z naszych potrzeb. Rodziny z dziećmi inwestują w dodatkowe miejsce na kurtki i obuwie oraz w parasolnik. Wieszaki na kurtki zamontowane są na odpowiedniej wysokości idealnej dla maluchów. Często w przedpokoju musi się zmieścić np. wózek. Zupełnie inne potrzeby mają seniorzy czy single. Zanim zaczniemy działać, zaplanujmy czego oczekujemy, bez czego nie wyobrażamy sobie przedpokoju. Warto popatrzeć na gotowe aranżacje lub skorzystać z pomocy projektanta wnętrz. Przekonaj się na swiatdomu.com, że nawet małe czy teoretycznie nieustawne przedpokoje mogą być funkcjonalne. Trzeba tylko właściwie je zaaranżować. To z kolei jest istotne chociażby w utrzymywaniu porządku w domu. Nic nie tworzy bałaganu tak szybko jak przedmioty, które nie mają swojego miejsca.