Poszukujesz pracowników z Ukrainy? Sprawdź agencję pracy PRADOS!

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy PRADOS?

Agencja Pracy Tymczasowej PRADOS rekrutuje i selekcjonuje pracowników, zapewnia obsługę kadrowo-płacową, szkolenia potrzebna na stanowisku pracy, a także pomaga w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności. Korzystając z ich usług zaoszczędzisz mnóstwo czasu, który będziesz mógł przeznaczyć na rozwój swojego biznesu.

PRADOS zadba również o transport pracowników z Ukrainy do siedziby Twojej firmy, pomoże im w znalezieniu zakwaterowania, legalizacji pobytu w Polsce czy otrzymaniu specjalnych pozwoleń do wykonywania pracy. Pracownicy agencji ustalają wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji i obowiązków indywidualnie. Pozwala im to najlepiej odpowiedzieć na Twoje potrzeby.

Co ważne – agencja dba również o ciągły rozwój zawodowy swojej kadry, oferując im szkolenia i kursy podnoszące umiejętności specjalistyczne oraz kompetencje miękkie. Dzięki temu masz pewność, że agencja zawsze podąża za najnowszymi trendami na rynku pracy.