Pożegnaj bezdech senny na dobre

Bezdech senny - dlaczego leczenie jest tak ważne?

Podczas bezdechu dochodzi do zatrzymania oddechu podczas snu od kilku nawet do kilkunastu minut. W tym czasie następuje gwałtowny spadek tlenu w organizmie, co może być przyczyną wielu innych chorób. Bezdech senny stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia a nawet życia. Nieleczony może prowadzić do nadciśnienia tętniczego krwi, zaburzeń pracy serca, udaru, przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc czy do zastoinowej niewydolności serca. Jest to więc przykra dolegliwość, której nie można bagatelizować.

Bezdech powoduje nadmierne zmęczenie w ciągu dnia związane z niewyspaniem, poranne bóle głowy, problemy z koncentracją, rozdrażnienie czy problemy z pamięcią. Bez odpowiedniej, specjalistycznej pomocy, nie uda nam się pokonać choroby.

Profesjonalna pomoc - sklep Vital Aire

Sklepvitalaire.pl to miejsce, które pomaga osobom zmagającym się z chorobami układu oddechowego. Oferowany sprzęt specjalistyczny zagwarantuje skuteczną terapię, która pozwoli pozbyć się sennego bezdechu. Firma oferuje jedynie certyfikowane wyroby medyczne, które cieszą się doskonałą jakością i powszechnym uznaniem. Na szczególną uwagę zasługuje aparat cpap. Sklep jest oficjalnym dystrybutorem aparatów, a asortyment pochodzi od renomowanych producentów. Stawiając na profesjonalny sprzęt do leczenie bezdechu poprawiamy komfort życia i snu. Obecnie aparatura staje się standardem w nieinwazyjnym leczeniu choroby.

Aparat cpap - funkcjonowanie

Działanie innowacyjnego sprzętu jakim jest aparat cpap polega na wytwarzaniu stałego, dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta cierpiącego na bezdech senny. Taki zabieg uniemożliwia zapadanie się klatki piersiowej podczas snu, dzięki czemu można swobodnie oddychać. Aparat umieszcza się w niedalekim sąsiedztwie łóżka, a podłączenie go pod specjalną maskę dostarcza do organizmu powietrze pod ciśnieniem. Zakres wtłaczanego powietrza do dróg pacjenta ustalany jest przez lekarza na takim poziomie, by zapewniona była drożność gardła niezakłócająca snu.

Sklepvitalaire.pl oferujący aparat cpap wysokiej jakości rekomenduje się stosować w przypadku lekkich bądź umiarkowanych objawów bezdechu sennego. By ustalić stopień schorzenia wykonywane są badania polisomnograficzne lub poligraficzne, ustalające liczbę zatrzymania oddechów na godzinę.

Funkcja RAMP oraz SmartFlex

Sklepvitalaire.pl oferuje aparaty cpap wyposażone w funkcję RAMP, dzięki której ciśnienie lecznicze stopniowo zwiększa swój zakres aż do momentu zaśnięcia. Kiedy pacjent zasypia pozostaje już na niezmiennym poziomie.

Funkcja SmartFlex polega na automatycznej regulacji ciśnienia dostosowanych do poszczególnych faz cyklu oddechowego. Pacjent odczuwa ulgę wydychając powietrze.

Jakie korzyści niesie ze sobą aparat cpap?

Regularne używanie aparatu cpap przede wszystkim pozwala na efektywny wypoczynek w nocy. Zwiększa się komfort i jakość snu. Rano budzimy się pełni sił i wigoru. Co więcej, stosują aparat cpap zmniejszamy ryzyko chorób układu sercowo - naczyniowego, a przede wszystkim nadciśnienia tętniczego krwi. Lekarze specjaliści zgodnie twierdzą, że aparatura to najbardziej skuteczna i bezpieczna metoda leczenia bezdechu sennego.

Bezdech senny to bardzo uporczywa dolegliwość, która odbiera siły i radość do działania. Nic więc dziwnego, że osoby borykające się z tą przypadłością poszukują dla siebie skutecznego rozwiązania. Na szczęście sklepvitalaire.pl wychodzi na przeciw oczekiwaniom wielu ludzi, pomagając im odzyskać radość życia. Jeśli chcesz zagwarantować sobie zdrowy i spokojny sen, zacznij działać. Do dzieła!