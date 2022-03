Poznaj 5 zalet posiadania irygatora do zębów!

#1 Mniejsze ryzyko powstania próchnicy

Korzystanie z irygatora przede wszystkim zmniejsza ryzyko próchnicy. Urządzenie wykorzystuje wodę, aby pod wysokim ciśnieniem wypłukiwać pozostałości pokarmu nawet z trudno dostępnych miejsc. Wystarczy korzystać z takiego sprzętu przed każdym szczotkowaniem. Systematycznie stosowany irygator podczas codziennej pielęgnacji w długoterminowej pozytywnie wpływa na kondycję zębów. Jeżeli chcesz odpowiednio zadbać o swoją jamę ustną, taki sprzęt powinien znaleźć się w Twojej łazience.

#2 Nie musisz korzystać z nici dentystycznych

Irygatory do zębów można stosować razem z nićmi dentystycznymi. Urządzenia te pełnią tę samą funkcję – mają za zadanie oczyścić szczeliny i trudno dostępne miejsca z pozostałości po pokarmie. Zaletą irygatorów z pewnością jest szybsza, a zarazem dokładniejsza praca. W przypadku nici dentystycznych bardzo trudno dostać się do zębów, które znajdują się głębiej w jamie ustnej. Zwykle to właśnie tamte miejsca są szczególnie zaniedbane. Irygator pozwoli bezpiecznie i precyzyjnie usunąć brud, który w przyszłości mógłby stać się ogniskiem przebarwień i próchnicy. Warto jednocześnie korzystać z takiego urządzenia oraz nici dentystycznych w trosce o własne zdrowie.

#3 Urządzenie całkowicie bezpieczne dla dzieci

Nowoczesne irygatory mogą być stosowane przez dzieci. Wystarczy odpowiednio dopasować siłę ciśnienia, aby dozowanie płynu było całkowicie bezbolesne. W przypadku pociech, które dopiero uczą się szczotkować i dbać o jamę ustną, warto sięgnąć po urządzenie przeznaczone dla dzieci. Tego rodzaju irygatory są nieco słabsze, a zarazem bardzo proste w obsłudze, co szczególnie przypadnie do gustu maluchom. Korzystanie z irygatora jest przyjemne, dlatego w ten sposób rodzice mogą zachęcać dzieci do systematycznej pielęgnacji każdego dnia.

#4 Irygatory bezprzewodowe – przydatne w podróży

Jeżeli często wyjeżdżasz – podróżujesz lub spędzasz wiele czasu w delegacji – przydatne będą bezprzewodowe irygatory. To urządzenia, które zajmuję niewiele wolnej przestrzeni, więc mieszczą się w kosmetyczce. Do pracy nie potrzebuję źródła prądu, wystarczy co jakiś czas ładować akumulator. Zbiorniczek na płyn znajduje się bezpośrednio w rękojeści, dlatego bezprzewodowe irygatory zapewniają komfort podczas użytkowania i nie potrzebują tak zwanej „bazy”. Sprzęt ten jest lekki, poręczny – i co najważniejsze, skuteczny. Bezprzewodowe irygatory znajdziesz w sklepie https://www.domowystomatolog.pl.

#5 Lepsza kondycja dziąseł

Codzienna pielęgnacja jamy ustnej przy pomocy irygatorów do zębów pozytywnie wpływa na kondycję dziąseł. Gdy wybierzesz odpowiedni poziom ciśnienia, wykorzystywanie takiego urządzenia nie będzie wywoływać żadnych podrażnień. Wręcz przeciwnie – zarówno zęby, jak i dziąsła zyskają na kondycji. Z tego względu irygatory są tak często polecane dorosłym oraz dzieciom przez stomatologów.