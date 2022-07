Poznaj największych armatorów morskich

Armator morski - kto to taki i czym się zajmuje?

Pod pojęciem tym kryje się przewoźnik morski, który uprawia żeglugę na własnym lub wynajętym statku w celach biznesowych - w głównej mierze chodzi więc przede wszystkim o transport morski różnego rodzaju towarów oraz ludzi. Armatorem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna i to ona organizuje transport we własnym zakresie, tzn. zapewnia kapitana, załogę i odpowiada cywilnie za przebieg całej usługi. Dzięki takim osobom oraz podmiotom spedycja morska może się rozwijać, co przekłada się także na rozwój gospodarczy i zadowolenie konsumentów oraz firm trudniących się importem oraz eksportem. Istnieją specjalne rankingi, które obrazują, skąd pochodzą najwięksi armatorzy. Prawdziwi giganci posiadają ogromne udziały w transporcie morskim, obsługują filie na całym świecie i wciąż wyznaczają nowe trasy. Również Polska ma swojego armatora - jest to Polska Żegluga Morska, zwana również jako Polsteam.

Najwięksi armatorzy morscy na świecie

1. Transport morski w ogromnej mierze należy do armatora o nazwie MAERSK. Jest to duńska firma, która powstała w 1904 roku, a swoją siedzibę ma w Kopenhadze. Te liczby robią naprawdę wrażenie - firma posiada 705 statków, zatrudnia około 80 000 ludzi w ponad 130 krajach i transportuje około 12 milionów kontenerów rocznie. Ponadto obsługuje również transport drogowy oraz lotniczy.

2. Na drugim miejscu wymienia się MSC, tj. Mediterranean Shipping Company SA. Jest to przedsięwzięcie szwajcarsko-włoskie, które posiada dwie siedziby - w Neapolu oraz Genewie. Właściciel MSC znajduje się w rankingu najbogatszych ludzi świata. We władaniu ma podobną w liczbie flotę statków jak MAERSK - ponad 700 oraz biura w około 150 krajach.

3. Kolejnym gigantem, dzięki któremu transport morski kwitnie, jest COSCO Shipping. Jest to chińska firma państwowa, która trudni się także produkcją oraz innymi usługami, w tym finansami. Jako armator morski posiada flotę 500 statków i obsługuje ponad 400 tras żeglugowych przybijając do portów w 105 krajach. Ich oddział znajduje się także w Polsce.

4. CMA CGM SA to flota francuska z siedzibą w Marsylii. Spółka obsługuje 200 tras żeglugowych przybijając do ponad 400 portów w 150 krajach. Zatrudnia 110 000 osób.

5. W rankingu największych armatorów znalazła się także niemiecka firma o nazwie Hapag-Lloyd. Transportem morskim na linii Hamburg - Stany Zjednoczone zajmuje się od 1970 roku i obsługuje 121 połączeń oceanicznych. To flota 257 statków.

6. ONE, czyli Ocean Network Express Holdings Ltd., to przedsiębiorstwo żeglugowe, które należy do japońsko-singapurskiej spółki. Posiada dwie siedziby - w Tokio oraz Singapurze, a także flotę 218 statków.

7. Evergreen Marine jest natomiast tajwańską firmą żeglugową, która obsługuje 240 portów na całym świecie w ponad 80 krajach.

8. Spedycja morska należy także do armatora morskiego Hyundai Merchant Marine. Jest to spółka z Korei Południowej, a sławę zyskała głownie dzięki posiadaniu największych na świecie kontenerowców.

9. W pierwszej dziesiątce znalazła się także Yang Ming Marine Transport Corporation - tajwańska flota licząca 92 statki.

10. Ostatnie miejsce w pierwszej dziesiątce należy do izraelskiej firmy żeglugowej z siedzibą w Hajfie i o nazwie Zim Integrated Shipping Services Ltd.