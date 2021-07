Poznaj popularne kierunki europejskie, czyli gdzie możesz dojechać z Polski autokarem 

O czym należy pamiętać, podróżując do poszczególnych krajów Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii?

Choć restrykcje w wielu krajach zostały znacząco zmniejszone, to jednak zagrożenie epidemiczne nadal istnieje, stąd wybierając się do krajów Unii Europejskiej, należy wiedzieć, jakie są aktualne wymogi dla podróżujących. Takie informacje można znaleźć na stronie www.gov.pl. Jednak my przytoczymy kilka najważniejszych kwestii. Otóż podróż do Niemiec drogą lądową, także autokarem, nie wymaga rejestracji, a także wykonywania testu, jeśli dotyczy to kraju niezakwalifikowanego jako obszar ryzyka, a takim obecnie jest Polska. W wielu miejscach może być potrzebne okazanie Unijnego Certyfikatu COVID-19, dlatego warto mieć go ze sobą. Niemniej jednak nie trzeba po wjeździe odbywać kwarantanny i można normalnie poruszać się po kraju.

Wymogi sanitarne w Austrii

Wiele osób latem decyduje się także na podróż do Austrii. Trasę Polska-Austria obsługują między innymi przewoźnicy: Sindbad, RegioGet czy Eurores. Wystarczy, że wpiszesz miejscowość w wyszukiwarce na stronie BiletyAutokarowe.pl i wskażesz datę wyjazdu. Test antygenowy musi być wykonany maksymalnie 72 godziny przed wjazdem, a test PCR do 48 przed wjazdem i dotyczy to osób niezaszczepionych lub nieposiadających statusu ozdrowieńca i odpowiedniego zaświadczenia o poziomie przeciwciał, nie starszego niż 90 dni. Osoby zaszczepione mogą bez przeszkód, testów i kwarantanny wjeżdżać na teren Austrii, po okazaniu Unijnego Certyfikatu COVID-19.

Obostrzenia dla podróżujących do Włoch, Francji, Hiszpanii, a także Wielkiej Brytanii

We Włoszech, Francji i Hiszpanii obowiązują podobne wymogi jak w Austrii. Warto wiedzieć, że podróżując do Włoch do 30 lipca 2021 roku trzeba zarejestrować się na platformie EU Digital Passenger Locator Form oraz przygotować jedno z zaświadczeń o wykonaniu testu COVID-19 do 48 godzin przed wjazdem do Włoch, przebyciu infekcji COVID-19 i posiadanych przeciwciałach lub posiadanym pełnym szczepieniu przeciw COVID-19. Udając się do Wielkiej Brytanii, niezależnie od posiadanych szczepień, trzeba poddać się testowi PCR lub antygenowemu. Ponadto należy poddać się testowi na COVID-19 w 2 i 8 dniu pobytu, a także odbyć 10-dniową kwarantannę. Na razie Polska jest w strefie pomarańczowej, ale być może ulegnie to zmianie. Obywatele krajów ze strefy zielonej muszą wykonać test jedynie w 2 dniu pobytu i nie obowiązuje ich 10-dniowa kwarantanna.

Poznaj popularne kierunki europejskie, czyli gdzie możesz dojechać z Polski autokarem

Zamawiając i kupując bilety autokarowe na stronie BiletyAutokarowe.pl, możesz w przystępnej cenie pojechać w wiele zakątków Europy. Podróż do Austrii to koszt nawet poniżej 100 zł, zatem naprawdę warto. Możesz wybrać się między innymi z Lubaczowa, Dębicy, Krakowa czy Katowic z przewoźnikiem RegioJet lub Eurores. Autokary dowiozą Cię do zabytkowej stolicy - Wiednia, ale dotrzesz także do Judenburgu czy Villach. Do Niemiec udasz się z przewoźnikiem Sindbad. W przypadku tej destynacji w czasie wakacji kursy odbywają się codziennie w obydwu kierunkach, a bilety do Niemiec to koszt około 200-250 zł. Trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki wyruszają autokary do Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Podróżujący do Niemiec mogą dotrzeć między innymi do Bonn, Dortmundu, Hannoveru czy Kolonii. Autobusy wyjeżdżają z miejscowości w wielu województwach: wielkopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, podkarpackiego, czy opolskiego. Autokarem Sinbad pojedziesz także do Południowej Francji, a dokładnie Dijon, Bordeaux, Montpellier czy Tuluzy. Ten sam autokar udaje się dalej do Hiszpanii, a dokładnie miejscowości w Katalonii, czyli Barcelony i Girony.

Podróż do Wielkiej Brytanii w atrakcyjnej cenie trzy razy w tygodniu aż do 30 sierpnia

Osoby, które chcą odwiedzić rodzinę w Wielkiej Brytanii, czy udać się tam na pobyt wakacyjny muszą zarezerwować sobie przynajmniej 3 tygodnie, bowiem przez 10 dni są zobowiązane odbyć kwarantannę. Mimo wszystko, będąc zaszczepionym, warto wreszcie udać się na Wyspy Brytyjskie czy to na urlop, czy by po długim czasie zobaczyć się z rodziną. Autokary Sindbad jadą między innymi do Londynu, Luton, Southampton, Portsmouth, Manchester, Leeds, a także Cardiff czy Swansea w Walii. Kursy odbywają się trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i soboty w obydwu kierunkach od 19 lipca do 30 sierpnia. Bilety do Wielkiej Brytanii to koszt ok. 400 zł w jedną stronę, zatem to naprawdę dobra oferta, tym bardziej że można zapłacić wygodnie online albo rezerwując miejsce telefonicznie i uzyskując numer od konsultanta — na poczcie bądź przez PayPal.

Zaplanuj wakacje we Włoszech

Choć we Włoszech sytuacja pandemiczna nie jest całkowicie ustabilizowana, to będąc osobą zaszczepioną czy ozdrowieńcem i przestrzegając reżimu sanitarnego, można spędzić tam udane wakacje. Do wiecznego miasta, czyli Rzymu dzięki atrakcyjnej ofercie pojedziesz już za ok. 400 zł. Ponadto możesz wybrać kierunek śladem Romea i Julii, czyli Veronę, a także Modenę, Bolonię czy Napoli. W tej ostatniej miejscowości skosztujesz słynnej pizzy neapolitańskiej. Do Włoch w okresie wakacyjnym możesz udać się między innymi z: Krakowa, Katowic, Opola czy Wrocławia w środy lub soboty. Powroty z Włoch możliwe są we wtorki lub niedziele.

Dzięki ofercie BiletyAutokarowe.pl dojedziesz z ponad 100 polskich miast do wielu krajów zachodniej Europy. Poza Niemcami codzienne kursy odbywają się także do Krajów Beneluksu, a więc Holandii, Belgii i Luksemburgu. Autokary są klimatyzowane, w czasie podróży można korzystać z Wi-Fi. W każdym autokarze jest też WC. Luki bagażowe są duże i jeden pasażer może zabrać ze sobą 30 kg bagażu plus 5 kg bagażu podręcznego. To doskonała oferta, ponieważ połączenia autokarowe są bardzo rzadko odwoływane, w przeciwieństwie do lotów. Masz zatem pewność, że dojedziesz w wybrane miejsce na czas, by odpocząć czy spotkać się z rodziną. Można obrać także kierunek wschodni i wyruszyć na Ukrainę. Oferta wakacyjna jest naprawdę szeroka, a obostrzenia mniejsze, zatem czas ruszać w drogę!