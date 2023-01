Pozycjonery spawalnicze – co warto wiedzieć na ich temat?

Jakie są zastosowania pozycjonerów spawalniczych?

Pozycjonery spawalnicze to urządzenia, których zadaniem jest przyspieszenie i usprawnienie procesu spawania różnych elementów. Znaleźć je można na stronie internetowej pozycjoneryspawalnicze.pl.

Pozwalają one na odpowiednią stabilizację, a także umożliwiają sprawne manipulowanie częściami poddawanymi obróbce. Pozycjoner spawalniczy umożliwia wykonanie prac w sposób bezpieczny, staranny i precyzyjny. Wszystko dlatego, że zapewnia perfekcyjny dostęp do każdej strony spawanego fragmentu. Pozwala to na przyspieszenie wykonywania spawów nawet o 30-40%. Są one także o wiele dokładniejsze.

Pozycjonery spawalnicze składają się z modułów. Można umieszczać na nich części o wadze od 250 do nawet 70 000 kg. Oznacza to, że można dowolnie dopasować je do potrzeb i oczekiwań klienta.

Jakie są zalety pozycjonerów spawalniczych?

Pozycjonery spawalnicze to urządzenia, które posiadają bardzo długą listę zalet. Zaliczyć można do nich między innymi:

optymalizację procesu spawania,

uzyskanie spawów wyższej jakości,

skrócenie procesu spawania, co przekłada się na oszczędność czasu,

maksymalizację wydajności pracy,

zwiększenie bezpieczeństwa pracy,

możliwość zastosowania w najróżniejszych branżach takich jak motoryzacja, budowa maszyn czy budownictwo.

Jak zbudowane są pozycjonery do spawania?

Najprostszy pozycjoner spawalniczy wyposażony jest w zaledwie jeden napęd, który umożliwia przemieszczanie spawanych elementów wokół jednej osi, zazwyczaj poziomej lub pionowej. Wartą uwagi alternatywę dla tego typu urządzeń stanowią pozycjonery dwuosiowe, które posiadają dwa napędy. Podczas gdy jeden obraca się w osi pionowej, drugi przemieszcza się w osi poziomej. Na rynku dostępne są także modele pozycjonerów, w których skład wchodzi trzy, a nawet większa ilość napędów.

Urządzenia te umożliwiają wykonywanie skomplikowanych spawów i pozwalają na zachowanie optymalnych parametrów pracy. Pozwala na to kontroler robota, który synchronizuje jego działania z pozycjonerem.

Jeśli chodzi o podstawowe rodzaje pozycjonerów spawalniczych, to wyróżnić można:

pozycjoner obrotowo-wychylny,

stół obrotowy,

pozycjoner obrotowy,

pozycjoner dwustanowiskowy,

pozycjoner uchylno-obrotowy,

pozycjoner dwustojakowy,

układ przejezdny.

Są to urządzenia przystosowane do konkretnych rodzajów prac, spełniające nawet najbardziej specyficzne, indywidualne potrzeby klientów.

Zastosowanie pozycjonerów spawalniczych w procesach spawalniczych niesie ze sobą bardzo liczne korzyści. Pracownicy są mniej obciążeni powierzonymi im zadaniami, co przekłada się na ich zadowolenie z pracy i pozytywną atmosferę. Niemal całkowicie można wyeliminować zagrożenia, które powstają w czasie obracania dużych i ciężkich elementów.