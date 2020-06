Pozycjonowanie - sposób na zdobycie klientów

Powierz to zadanie specjalistom, którzy zapewnią Ci kompleksową obsługę w zakresie e-commerce. Dzięki naszemu pozycjonowaniu:

zrealizujesz swoje cele biznesowe

staniesz się silnym konkurentem na rynku

osiągniesz synergię z innymi kampaniami reklamowymi

Skuteczne pozycjonowanie stron od podstaw

,,Jeżeli nie ma cię w internecie to znaczy, że nie istniejesz" - ta krótka maksyma staje się coraz bardziej zasadna. Ma to znaczenie szczególnie dla marek osobistych, organizacji, przedsiębiorstw i usługodawców. Ich działalność jest bowiem niczym bez udziału innych ludzi. Jak więc zbudować swoją pozycję w przestrzeni wirtualnej? Można to osiągnąć dzięki odpowiedniemu pozycjonowaniu treści.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na swobodne planowanie i realizowanie działań mających na celu pozycjonowanie strony www. Zgrabnie ułożone słowa kluczowe w odpowiedniej kolejności powodują, iż Twoja witryna staje się atrakcyjniejsza dla wyszukiwarek, a co za tym idzie - trafia do większej ilości potencjalnych klientów. Dzięki skutecznym działaniom agencji SEO Twoja strona będzie częściej wskazywana przez algorytm. Pozwoli to zwiększyć zaufanie klientów i zwiększyć rozpoznawalność Twojej marki.

Naszą specjalnością jest promocja produktów i usług w Internecie za pomocą tradycyjnych wyników wyszukiwarki.

Na tej stronie:

poznasz tajniki pozycjonowania strony www

dowiesz się jak zaplanować swoją kampanię reklamową

zrozumiesz działanie technik i narzędzi promocyjnych w internecie, dzięki czemu będziesz potrafić świadomie z nich skorzystać (AdWords, SEO, pozycjonowanie)

Jak pozycjonujemy stronę internetową?

Proces pozycjonowania strony składa się na kilku niezbędnych procesów: briefu, audytu, SEO, konsultacji z klientem, pełnienia nadzoru nad optymalizacją witryny oraz z regularnym prowadzeniem obserwacji efektów naszych działań. Pozycjonowanie stanowi kompleksową usługę realizowaną w ramach odpowiednio dobranego abonamentu. Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, w trakcie pracy łączymy efektywny content marketing, doskonałe treści SEO z wysokiej jakości taktykami link buildingu.

Zależy nam na osiągnięciu jak najbardziej korzystnych rezultatów dla naszych klientów. Z tego względu podczas współpracy oferujemy pełną transparentność naszych działań, dzięki składaniu comiesięcznych raportowi.

Skuteczność pozycjonowania stron - od czego zależy?

Pierwsza strona wyników wyszukiwania posiada niewielką ilość miejsc. Na zainteresowanie większości użytkowników może liczyć jedynie pierwsze 10 pozycji. Z tego względu głównym celem pozycjonowania jest targetowanie tych fraz, które pomogą osiągnąć witrynie wyższe miejsce w rankingu. Jednocześnie dostępny w witrynie content powinien cechować się unikalnością i wartością merytoryczną, co często stanowi nie lada wyzwanie.

Aby skutecznie promować stronę należy postępować w taki sposób, żeby algorytmy Google w odpowiedni sposób interpretowały nasze działania. W branży można spotkać wielu specjalistów SEO, którzy realizują kampanię niedostosowaną do działalności prowadzonej przez klienta. Efektem stosowania niewłaściwych technik i metod powoduje brak satysfakcjonujących efektów końcowych, a ponadto może nawet zaszkodzić wizerunkowi przedsiębiorstwa.

Podczas wieloletniej pracy zdobyliśmy doświadczenie w zakresie kompleksowego pozycjonowania stron www za pomocą największych dostępnych narzędzi - AdWords oraz SEO. Potrafimy dokonać analizy oferty danego klienta i przygotować dla niego odpowiednią taktykę oraz metodę działania. Bazujemy na informacjach, sprawdzonych technikach oraz stałemu wprowadzaniu innowacyjnych metod działania. Wszystko po to, aby świadczyć najwyższej jakości usługi SEO.

Nasze działania są skuteczne również dzięki Tobie! Przygotowanie strategii musi odbyć się w oparciu o współpracę z Twoim zespołem marketingowym oraz działem IT. Ich działania oparte o nasze wytyczne będą wspierać osiąganie wysokiej pozycji w rankingu.

Pozycjonowanie w praktyce - na czym polegają nasze działania?

Pozycjonowanie stron www

Ustalamy wspólną strategię, przygotowujemy audyt SEO i link building. Przygotowujemy wysokiej jakości teksty, aby Twoja witryna była uznawana za wartościową przez wyszukiwarkę. Następnie wdrażamy nasze działania do rzeczywistości i analizujemy rezultaty naszych działań po to, by osiągnąć najkorzystniejsze dla Ciebie rezultaty.

Audyt SEO

Pomagamy dowiedzieć się w jaki sposób możesz zwielokrotnić odbiorców Twojej witryny. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala wskazać błędy w optymalizacji pod kątem wyszukiwarki Google a także zasugerować sposoby ich naprawiania. Precyzyjny i szczegółowy audyt SEO realizujemy na podstawie miesięcznej obserwacji.

Konsulting SEO

Analizujemy obecne działania SEO po to, by dokonać niezbędnych zmian struktury serwisu. Dzięki współpracy z nami stworzysz własny dział SEO - nie tylko dzięki pozyskanym u nas informacjom. Pomagamy naszym klientom znaleźć godną zaufania firmę, która będzie świadczyć dla nich usługi SEO na najwyższym poziomie.

Google AdWords

Aktywnie promujemy Twoją witrynę dzięki linkom sponsorowanym w systemie Google AdWords. Sprawiamy, iż Twoje reklamy pojawiają się potencjalnej grupie Twoich klientów. Nasze działania pozwalają zwiększyć wyniki sprzedażowe i rozpoznawalność marki.

Projektowanie stron www

Działamy kompleksowo, a z tego względu współpracujemy z najlepszymi twórcami nowoczesnych witryn internetowych. Wskazujemy firmy, które posiadają bogate doświadczenie a jednocześnie oferują cenę przyjazną dla portfela naszego klienta. Naszą dewizą jest szacunek do budżetu a ta zasada działa w obie strony.

Audyt SEO wstępem do pozycjonowania

Aby w odpowiedni sposób pozycjonować stronę internetową należy przeprowadzić dogłębną analizę jej dotychczasowego funkcjonowania. Dzięki obserwacji oraz wyciągniętym wnioskom można stworzyć określony rodzaj strategii. W pierwszym kroku ustalamy, które frazy stanowią podstawę uplasowania danej witryny na wysokiej pozycji w rankingach wyszukiwania. Oprócz słów kluczowych dobieramy także rodzaj treści, projektujemy sposób przedstawienia informacji a także ustalamy jakie znaczenie w procesie promowania danej witryny ma konkurencja.

Stworzenie precyzyjnego audytu SEO pozwoli uniknąć popełnienia wszelkiego rodzaju błędów, który wydłuża proces pozycjonowania witryny. Do najczęstszych mankamentów contentu obecnego na podstronach witryny należą:

brak treści

waga strony powyżej 20 MB, przez co wolniej ładuje się na urządzeniach mobilnych

nie zawiera optymalizacji pod Google (nagłówków h2, pogrubień, brak nasycenia słowami kluczowymi)

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla klienta, zarówno pod względem finansowym jak i czasowym jest zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy agencją interaktywną przygotowującą projekt strony internetowej z pozycjonerem. Jest to o tyle wygodne, iż implikuje możliwość wniesienia poprawek już na etapie projektowania.

Najczęściej zadawane pytania

Ile trwa pozycjonowanie?

Z uwagi na wiele czynników wpływających na proces pozycjonowania, trudno jest wskazać czas potrzebny do uplasowania witryny w określonym przedziale rankingu wyszukiwarki. Ten czas jest uzależniony głównie od budżetu, aktualnej kondycji oraz rozpoznawalności pozycjonowanej strony w porównaniu do witryn konkurencji. Naszym przedziałem czasowym, w którym możliwa jest ewaluacja efektów SEO są 3 miesiące. W niektórych przypadkach zdarza się, iż ten okres znacznie się skraca, zaś witryna odnotowuje natychmiastowy zastrzyk ruchu.

Czy zawsze przed rozpoczęciem pozycjonowania konieczny jest audyt?

Jednym z kroków niezbędnych do określenia sposobu strategii działania przy użyciu technik SEO jest audyt. Z tego względu stanowi on integralną część pozycjonowania, bez której trudno oczekiwać zadowalających efektów kampanii. Audyt SEO jest realizowany przede wszystkim celem otrzymania najpotrzebniejszych informacji, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonujących efektów końcowych. Pieniądze przeznaczone na pozycjonowanie w abonamencie, za pomocą których pozyskuje się linki i rozbudowuje treść strony przełożą się na wymierne rezultaty. Precyzyjny audyt SEO pozwala także uniknąć błędów w wyświetlaniu strony (np. w wersjach mobilnych) oraz niedostrzeżenia innych mankamentów witryny, które przekładają się na jej ocenę przez Google.

Ile kosztuje pozycjonowanie?

Jest to kolejne pytanie, na które trudno jest wskazać jednoznaczną odpowiedź. Koszt zrealizowania procesu pozycjonowania zależy od nakładu pracy oraz czasu potrzebnego na osiągnięcie zadowalających rezultatów. Pozycjonowanie polega w dużej mierze na dopasowaniu witryny do wymogów czytelności Google. Aby zrealizować to w sposób prawidłowy niejednokrotnie należy oprzeć się o wiedzę programisty lub webdevelopera. Google ocenia przede wszystkim jakość contentu na stronach docelowych, co z kolei jest częstym powodem korzystania z usług copywritera. Ostatnim, aczkolwiek równie istotnym elementem budowania autorytetu strony www jest pozyskiwanie sygnałów z innych witryn internetowych. Można to uzyskać za pomocą linków do innych wiarygodnych dla wyszukiwarki portali lub blogów. Nawiązywanie tego typu współpracy reklamowej wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez klienta.

Mówiąc w skrócie, cena pozycjonowania jest zależna w dużej mierze od kondycji strony internetowej oraz skali strategii reklamowej. Za każdym razem kiedy rozpoczynamy współpracę z klientem określamy wspólnie pułap kosztów dostosowany adekwatnie do możliwości finansowych oraz celów biznesowych.

W ramach abonamentu rozpoczynamy świadczenie kompleksowych usług w zakresie pozycjonowania od 3000 PLN netto. Średni budżet, pozwalający na osiągnięcie interesujących rezultatów w ramach średnio konkurencyjnych branż oscyluje zazwyczaj w granicach 5000 PLN. Każda kampania jest jednak inna, a z tego względu - jej przygotowanie i prowadzenie różni się w cenie. Istnieją branże cechujące się wyjątkowo silną konkurencją. W takich sytuacjach trudno będzie zrealizować działania w ramach budżetu rzędu 10 000 PLN, ponieważ nie osiągną one oczekiwanych rezultatów. Do takich branż należy chociażby rynek deweloperski, finanse, a także serwisy aukcyjne, serwisy porównujące ceny oraz witryny zakładów bukmacherskich.

W jaki sposób zmierzyć efekty pozycjonowania?

Określania najlepszej metody celem osiągnięcia wysokiej skuteczności w pozycjonowaniu można szacować w oparciu o parametry typowe dla SEO - widoczność, ruch organiczny w ramach Twojej strony, pozycje w darmowych wynikach wyszukiwania. W dużej mierze jest to więc zależne od tego, w jaki sposób określasz konwersje w witrynie www.

Plan na rozwój biznesu zawsze powinien być dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Nasza działalność polega na wykonywaniu szerokiego spektrum działań, mających na celu wskazanie klientom Twojej strony w wyszukiwarce. Wiadomo jednak, iż ograniczenie się jedynie do osiągania wysokiej pozycji w rankingu to nie wszystko. Klienta trzeba przyciągnąć przede wszystkim interesującym i unikalnym contentem. Odpowiednio wybrane słowa kluczowe pozwalają nie tylko uplasować stronę www na wysokim miejscu w rankingu. Poczytne treści sprawią, że fanów Twojej witryny będzie znacznie więcej, co również przełoży się na końcowe efekty biznesowe.

Jednym z pośrednich celów pozycjonowania może być również wzmożenie widoczności strony w wyszukiwarce Google w znaczeniu ogólnym. Docieranie do nowych odbiorców odbywa się zazwyczaj w kilku etapach, które w ostatecznym rozrachunku pozostaną aktywnymi i wartościowymi klientami Twojej firmy.

Wśród naszej oferty można znaleźć informacje na temat pozycji, widoczności oraz ruchu generowanego na stronach, którymi zajmowaliśmy się do tej pory.

Kto jest lepszy - agencja czy specjalista?

Odpowiedź na to pytanie będzie za każdym razem nieco inna. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka faktów związanych ze współpracą w obydwu przypadkach. Korzystanie z usług agencji pozwala uzyskać kompleksowe wsparcie, terminowość oraz realizowanie działań w oparciu o transparentność procesu oraz przejrzyste reguły. Na czele wszystkich tych elementów stoi niezależny konsultant. W przypadku naszej firmy zawsze jest to osoba kompetentna, potrafiąca w sposób precyzyjny pokierować działanie teamu. Dzięki temu korzystają oni z najlepszych narzędzi i stosują innowacyjne, nieoczywiste taktyki SEO.

Agencja jest więc doskonałym sposobem na zaplanowanie szerokiego aspektu działań za pomocą jednej firmy. Takiej możliwości zazwyczaj nie oferuje niezależny specjalista. Ponadto, korzystając z usług freelancera nie można być pewnym zadowolenia z efektu końcowego. Inaczej sprawa prezentuje się w przypadku agencji SEO, specjalizujących się w pozycjonowaniu witryn www. Ich działania będą skrupulatne i skupione na uzyskaniu najlepszego rezultatu promocyjnego.

Co lepiej pozycjonuje - SEO czy AdWords?

Porównując te dwa narzędzia należy zwrócić uwagę, iż AdWords nie ma sobie równych pod względem szybkości osiągania efektów. Oczywiście, dzieje się tak, jeśli za sukces uznajemy widoczność strony w wyszukiwarce Google przy określonych zapytaniach. W przypadku posiadania odpowiedniego budżetu, odpowiedniego dopasowania kampanii oraz przygotowania witryny pod AdWords - efekty w postaci wyświetlających się reklam można zauważyć już po kilku minutach działania procesu promocyjnego.

Warto jednocześnie mieć świadomość, iż proces pozycjonowania jest z reguły dość długi. Dostosowanie odpowiedniej kampanii nie zawsze jest prostym zadaniem, a na efekty działań marketingowych należy z reguły trochę poczekać. Ten czas może wynieść pół roku, rok, dwa lata - trudno wskazać konkretny przedział, na który klient powinien się nastawiać.

Kampanię AdWords polecamy przede wszystkim biznesom sezonowym, którym zależy na wstrzeleniu się w najważniejszy okres danej branży. Dla zaprojektowania długoterminowych procesów promocyjnych proponujemy korzystanie z taktyki SEO, oferującej w tym zakresie więcej możliwości.

