Pozycjonowanie stron internetowych - widoczność w Google elementem rozwoju firmy

Czym tak właściwie jest pozycjonowanie stron www?

Pozycjonowanie stron internetowych najprościej można wytłumaczyć, jako działania pozytywnie wpływające na sytuację Twojej strony internetowej w wyszukiwarkach internetowych. W dużej mierzę sprowadza się to do działań w Google, ponieważ w Polsce jest to najczęściej wykorzystywana wyszukiwarka przez internautów.

Każda wyszukiwarka ma własne roboty indeksujące, które odpowiadają m.in. za prezentowanie treści użytkownikom w odpowiedzi na ich zapytania. Są to tzw. wyniki wyszukiwania, które składają się z zasobów internetowych zaindeksowanych przez poszczególne wyszukiwarki. To co zostanie zaindeksowane, Google sprawdza i na tej podstawie ustala pozycję stron internetowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pozycjonowaniu stron www, przejdź do naszej strony —> https://www.vd.pl/pozycjonowanie-stron/

Widoczność w Google Twojej firmy

Google przedstawia użytkownikom wyniki w konkretnej kolejności. W wynikach znajdziemy strony internetowe, zdjęcia, mapy, reklamy itp. Jednak użytkownicy w dużej mierze skupiają się tylko na kilku pierwszych wynikach wyszukiwania, które znajdują się na pierwszej stronie. Ilość miejsca w wyszukiwarce, które przykuwa uwagę użytkowników jest ograniczona, natomiast firm w różnych branżach stale przybywa. To wszystko sprawia, że pozycjonowanie stron www jest konieczne, aby Twoja firma była widoczna w Google.

Powyższy wykres przedstawia wyniki wyszukiwania Google z podziałem na poszczególne pozycje. Wartości procentowe odnoszą się do tego, jak często użytkownicy wybierają konkretne wyniki wyszukiwania. Najwyższe pozycję w Google (od 1 do 3) są zdecydowanie najczęściej wybierane przez użytkowników, a to prowadzi do tego, że najbardziej chcemy się tam znaleźć.

Celem pozycjonowania stron internetowych, jest zapewnienie konkretnej stronie internetowej, najwyższych pozycji w wynikach wyszukiwania. Jednak sposobów, aby to zrobić jest całe mnóstwo. Google ustawiając strony internetowe w konkretnych pozycjach, zwraca uwagę na to, aby użytkownik jak najprościej mógł znaleźć interesujące go treści. Aby było to możliwe, Google sprawdza strony internetowe pod kątem ponad 200 czynników. Jako agencja pozycjonująca strony www znamy te czynniki i sprawdzamy je, a następnie udoskonalamy dla Twojej firmy.

Co składa się na pozycjonowanie stron internetowych? Czyli SEO w praktyce

Jeśli chcesz zająć się promocją własnej firmy w Internecie, na pewno spotkasz się także z tzw. SEO. Na samym początku trzeba zaznaczyć - SEO nie jest tym samym, co pozycjonowanie stron w Internecie, a jedynie jego jedną z wielu części składowych. Mówiąc wprost, chodzi o dostosowanie strony internetowej pod wyszukiwarkę.

Każda strona składa się z bardzo wielu elementów, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na pozycjonowanie strony www. Jeśli chcemy, aby Google przedstawiało naszą stronę na pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania, musimy zadbać o jej odpowiednią optymalizację pod kątem SEO. Składają się na to m.in.:

meta tagi (tytuł oraz opis strony w wyszukiwarce),

hierarchia nagłówków (h1, h2, h3 itd.),

nasycenie słowami kluczowymi i ich odpowiednie rozmieszczenie na stronie itp.

Lista czynników jest zdecydowanie dłuższa. Przedstawione powyżej, mają jedynie pokazać różnorodność czynności optymalizacyjnych, które prowadzi nasza firma. Jesteśmy agencją SEO pozycjonującą strony internetowe z wieloletnim doświadczeniem. Dlatego jeśli chcesz zająć się promocją swojej firmy w Internecie, zwiększyć swoją widoczność w Google, odwiedź naszą stronę i skontaktuj się z nami. Pozwól nam zadbać o Twój biznes.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o SEO, możesz skorzystać z naszej strony → https://www.vd.pl/co-to-jest-seo/

Jak zacząć pozycjonowanie firmowej strony internetowej?

Pozycjonowanie strony internetowej to coś więcej, niż tylko wysokie pozycję w Google. To tak naprawdę długofalowa strategia rozwoju firmy, która wpływa także na wizerunek marki, jej rozpoznawalność, świadomość klientów itp. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na pozycjonowanie strony internetowej.

Jeśli chcesz pozycjonować stronę www Twojej firmy, najlepiej rozpocząć od kontaktu z nami. Zadbamy o to abyś mógł wyprzedzić konkurencję i dać się zauważyć użytkownikom w Internecie. Liczba potencjalnych klientów Twojej firmy jest większa, niż Ci się wydaje. Jeśli chcesz z niej skorzystać, rozpocznij pozycjonowanie strony internetowej Twojej firmy z naszą agencją SEO.

Artykuł powstał we współpracy z www.vd.pl