Pozycjonowanie stron www – jak wyprzedzić konkurencję?

Zacznijmy od tego, że pozycjonowanie stron to długofalowy proces, którego celem jest wyraźna poprawa widoczności naszej strony na kluczowe frazy związane z naszą działalnością. Na pozycję naszej witryny w wyszukiwarce ma wpływ wiele czynników. Na niektóre nie mamy wpływu, jednak w wielu przypadkach podejmując stosowne działania, jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć ruch organiczny.

Audyt SEO to podstawa

Jeśli chcemy coś poprawić, najpierw musimy wiedzieć, co robimy źle, prawda? Z tego powodu audyt SEO jest absolutną podstawą przed podjęciem jakichkolwiek działań. To dzięki niemu zdiagnozujemy problemy związane z naszą stroną, a także ocenimy, ile czasu i środków będziemy potrzebować na osiągnięcie zamierzonego celu.

Podczas audytu agencja oceni stan techniczny witryny. Sprawdzi, czy podstrony zawierają odpowiednio przygotowane meta tagi. Przeanalizuje treści obecne na stronie pod kątem pożądanych przez nas fraz kluczowych. Być może niektóre podstrony zawierają błąd 404, a może gdzieś pojawiły się zduplikowane treści. Wszystkie tego typu problemy powinien wykazać audyt.

Ważna informacja – w sieci da się znaleźć wiele „automatycznych audytów”. Generuje się je w kilka sekund, jednak ich jakość jest niska, przez co taki raport nie wykaże najbardziej palących problemów.

Pozycjonowanie stron to maraton, a nie sprint

Gdy wiemy już, co należy poprawić, możemy ocenić, ile mniej więcej czasu zajmie poprawa kluczowych dla nas pozycji. Przy czym musimy się nastawić na to, że czasem przy dużej konkurencji będzie to długi proces, który będzie też wiązał się z kosztami. Jest to jednak wysiłek zdecydowanie warty swojej ceny, ponieważ większy ruch na naszej stronie może przełożyć się na wyraźnie wyższe zyski.

Pamiętajmy również o tym, że nasza konkurencja także nie śpi. Jej również zależy na tym, aby zajmować wysokie pozycje w wyszukiwarce. Z tego powodu najlepiej od razu związać się z dobrą agencją SEO, która znajdzie sposób na poprawę naszego ruchu organicznego.

Istotną rolę będzie odgrywało także pozyskiwanie wartościowych linków. Proces ten nazywamy linkbuildingiem. Jego celem jest zwiększenie autorytetu naszej witryny. W ten sposób nasz sklep będzie „w oczach” robotów Google bardziej wartościowy i łatwiej awansujemy na wyższe pozycję.

Monitoring słów kluczowych i radość na widok wzrostów

Agencje SEO zajmują się również monitoringiem słów kluczowych. Klient również ma dostęp do panelu im poświęconemu, dzięki czemu mogą na bieżąco oceniać efekty. Warto mieć na uwadze to, że do drobnych wahań dochodzi naprawdę często, dlatego nie należy się nadmiernie przejmować, gdy na dzień czy dwa spadniemy lekko w wyszukiwarce.

To naprawdę przyjemny widok, gdy po miesiącach starań widoczność naszego sklepu zdecydowanie się poprawi. Przede wszystkim odczuje to nasz portfel, ponieważ liczba odwiedzin strony (a więc i dokonanych zakupów) zdecydowanie się zwiększy. Jednak oprócz tego widok rosnących statystyk jest sam w sobie wyjątkowo satysfakcjonujący.