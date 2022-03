Pozycjonowanie WooCommerce - co warto wiedzieć?

Zdjęcie: pozycjonowanie sklepu WooCommerce



Yoast SEO - wtyczka SEO

Działania z zakresu pozycjonowania sklepu internetowego warto rozpocząć od instalacji wtyczki Yoast SEO. Dobrym wyborem będzie też wtyczka All in one SEO Pack.

Skupmy się jednak na pierwszej z wymienionych. Wtyczką SEO Yoast wykonamy następujące czynności:

bezproblemowa konfiguracja automatycznych schematów meta danych dla danych grup wpisów,

dodanie domyślnych tagów kanonicznych w całym serwisie,

ustawienie dedykowanych meta danych (tytuły, opisy),

automatyczne wygenerowanie mapy witryny w formacie xml, (generowanie mapy umożliwia także wtyczka Google XML Sitemaps),

dostęp do analityki tekstów z możliwością wyszczególnienia najistotniejszych słów kluczowych,

edycja plików robots.txt oraz .htaccess,

możliwość połączenia z mediami społecznościowymi,

kontrola stanu technicznego, Yoast SEO powiadomi nas, gdy pojawią się problemy.

Bezpłatna wersja wtyczki dostępna jest pod adresem: https://pl.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/oraz w katalogu wtyczek. Dostępne są także wersje płatne wspomnianej wtyczki.

All in One Seo Pack

All in One Seo Pack to kolejna z proponowanych wtyczek. Jakie możliwości daje nam All in One Seo Pack? Przede wszystkim, są to:

bezproblemowa edycja meta danych, jak również ustawień dla robotów wyszukiwarki,

podgląd wyniku wyszukiwania (SERP) dla danej strony internetowej,

automatyczne wygenerowanie mapy XML strony,

podpięcie Google Analytics.

Przyjazne adresy URL

Przyjazny adres URL to ważny czynnik rankingowy, dobrze mieć to na uwadze. Adresy URL powinny zawierać najważniejsze informacje dotyczące zawartości danej zakładki. Jeśli dana podstrona dotyczy jeansów damskich, zadbajmy o to, by taka fraza znajdowała się w adresie URL. Adresy URL składające się z przypadkowych znaków nie są przyjazne dla robotów Google, ani dla użytkowników.

Ustawienia struktury adresów URL w przypadku WooCommerce edytować możemy na stronie panelu WordPressa: “Ustawienia>Bezpośrednie odnośniki” (/wp-admin/options-permalink.php).

Meta tagi, meta description, meta title

Z punktu widzenia SEO duże znaczenie mają również meta dane, czyli meta title i meta opisy.

Meta tagi title oraz description to znaczniki, za pomocą których możemy umieścić tytuł podstrony oraz krótki opis jej zawartości. Meta dane powinny zawierać najistotniejsze słowa kluczowe oraz zachęcać użytkownika do kliknięcia w link.

Meta tagi nie są widoczne w wizualnej warstwie strony, ale pojawiają się w wynikach wyszukiwania.

Wartościowe treści

W procesie pozycjonowania sklepów WooCommerce, jak również innych stron internetowych, duże znaczenie mają treści. Podczas przygotowywania opisów kategorii, treści, które zostaną umieszczone na stronie głównej i tekstów na poszczególne podstrony, pamiętajmy o odpowiednim nasyceniu słowami i frazami kluczowymi. Ponadto, opisy powinny być unikalne i wartościowe dla użytkownika. W procesie tworzenia treści pomocne będą specjalistyczne narzędzia, na przykład Surfer SEO i Google Search Console. Dobrze też przeprowadzić research konkurencji.

Oprócz opisów i artykułów dużym powodzeniem cieszą się także sekcje FAQ, czyli Frequently Asked Questions - najczęściej zadawane pytania. Dobrze też zdecydować się na prowadzenie bloga firmowego, dzięki któremu będziemy mogli pozycjonować frazy typu long tail.

Sklepy i strony internetowe a treści - co jeszcze warto wiedzieć?

Wielu informacji na temat treści i innych ważnych pod kątem pozycjonowania kwestii dostarczy nam audyt SEO - agencje, które zajmują się pozycjonowaniem, pracę nad zwiększaniem widoczności w wyszukiwarce Google, rozpoczynają właśnie od audytu.

Brak materiałów tekstowych, opisów produktów, artykułów sprawi, że roboty Google umieszczą naszą stronę niżej w wynikach wyszukiwania, a co za tym idzie, nasi klienci nie będą w stanie znaleźć naszej witryny.

Warto zablokować przed indeksacją strony , które nie mają wpływu na konwersję i nie są przydatne dla użytkowników, wśród takich stron wymienić między innymi możemy regulaminy.

Teksty, które także są ważne podczas pozycjonowania sklepu lub strony www to atrybuty ALT, czyli alternatywne opisy grafik (dobrze umieścić tutaj słowa kluczowe).

Optymalizacja obrazów

W przypadku sklepów internetowych bardzo ważna jest jakość zdjęć. Warto więc zadbać o to, by grafiki były atrakcyjne dla użytkowników i dobrze prezentowały towar, których chcemy zaoferować klientowi. To jednak nie koniec. Musimy pamiętać o tym, że duża liczba zdjęć mających „ciężki” format sprawi, że prędkość ładowania strony będzie bardzo niska, a to z pewnością nie wpłynie na zadowolenie użytkowników.

Certyfikat SSL

Sklep WooCommerce oferuje obsługę certyfikatu SSL. Należy mieć to na uwadze i wdrożyć ów certyfikat. Zarówno strony, jak i sklepy internetowe bez certyfikatu uznawane są za niebezpieczne. Użytkownik widzi komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie, co najczęściej skutkuje zamknięciem strony.