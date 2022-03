Pożyczki na raty - co warto sprawdzić?

Pożyczka chwilówka to zobowiązanie, którego okres spłaty wynosi maksymalnie 30, 45 lub 60 dni. Jest to świetne rozwiązanie w sytuacjach podbramkowych lub wtedy, kiedy chcemy skorzystać z wyjątkowej oferty, a nie mamy czasu na załatwianie formalności. To także rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują pilnie gotówki w przypadku sytuacji awaryjnej jak np. naprawa auta w trasie. Co jednak, jeśli potrzebujemy więcej czasu na zwrot zobowiązania?

Pożyczki długoterminowe charakteryzują podobne warunki udzielenia, ale wyróżnia je znacznie dłuższy termin spłaty. Chwilówki ratalne pomogą poprawić płynność finansową czy sfinansować ważne zakupy. Jake są ich najważniejsze zalety?

Całkowita kwota pożyczki zależy zawsze od potrzeb klienta;

Dostępne są już od 18 lat - młode osoby często nie posiadają rozbudowanej zdolności kredytowej, i dla nich ratalna chwilówka to często jedyna szansa na otrzymanie finansowania;

Brak konieczności długiego oczekiwania na udzielenie pożyczki oraz wypełniania stosu dokumentów;

Pożyczkę online możesz uzyskać nawet w 15 minut, co często jest czynnikiem decydującym i większa część osób decyduje się na nią właśnie dlatego, że zależy im na czasie;

Brak potrzby gromadzenia zaświadczeń finansowych - w celu otrzymania pożyczki ratalnej wymagany jest jedynie dowód osobisty;

Szybka wypłata środków na konto po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Więcej informacji odnośnie udzielenia pożyczki ratalnej znajdziesz na: https://chwilowo.pl/chwilowki-na-raty/

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania i inne koszty

Jednym z podstawowych parametrów pożyczki jest Roczna Stopa Oprocentowania RRSO. Wskaźnik ten informuje, ile pieniedzy będziemy musieli dodatkowo zwrócić w porównaniu do przyznanej nam kwoty. Jedną z podstawowych cech, jakiej oczekujemy od pożyczki jest jej niski koszt. Pożyczki online wcale nie ustępują pod tym względem popularnym ofertom bankowym.

Zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest sprawdzić kilka ofert z różnych firm. Najlepiej porównać wybraną przez nas ofertę na reprezentatywnym przykładzie pożyczki długoterminowej. Takie rozeznanie da nam większy pogląd na sytuację na rynku i pozwoli podpisać korzystną dla nas umowę. Warto zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie, ale także dodatkowe ukryte koszty, jak np. opłata przygotowawcza. Wskaźnik RRSO zawiera w sobie wszystkie możliwe dodatkowe opłaty.

Dokonanie wyboru z pewnością ułatwi skorzystanie z dostępnych w internecie porównywarek kredytów chwilowych. Wspomniany wyżej ranking pożyczek ratalnych porównuje całkowity koszt kredytu w różnych firmach oraz inne ważne aspekty, jak np. sposób weryfikacji tożsamości klienta, dokładność badania historii kredytowej i czas wypłaty środków.

Czy każdy może dostać pożyczki ratalne?

Firmy udzielające pożyczek muszą mieć pewność, że ich klientów będzie stać na spłatę pożyczki w umówionych ratach. Dlatego istnieją pewne wymagania, jakie trzeba spełnić, by otrzymanie pożyczki było możliwe

Przede wszystkim osoba biorąca kredyt musi być pełnoletnia i powinna posiadać dowód osobisty. Niektóre firmy pożyczkowe mają ustaloną wyższą granicę wieku - czasami jest to 20 lat lub nawet 25 lat. Istnieje także maksymalna granica wieku klienta, która przeważnie wynosi około 75 lat. Osoba biorąca chwilówkę musi być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, mieć nadany numer PESEL oraz posiadać stały adres zamieszkania na terenie kraju. Ważnym warunkiem jest również posiadanie własnego konta bankowego. Konieczne jest także posiadanie telefonu komórkowego i adresu e-mail.

Większość zainteresowanych osób spełnia powyższe kryteria, dlatego chwilówki są tak popularne. W przypadku chwilówek na raty, które są udzielane przeważnie na wyższe kwoty, możliwe jest także sprawdzenie wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy. Wtedy firmy przeprowadzają weryfikację w BIK lub innych bazach, aby ograniczyć ryzyko braku spłaty pożyczki chwilówki na raty.