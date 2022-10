Praca przed laptopem - najlepsza pozycja do siedzenia

Jak zatem siedzieć, aby nie obniżać efektywności pracy przy komputerze i nie narażać organizmu na przeciążenie? Wyjaśnia to poniższy poradnik.

Czy siedzenie jest zdrowe?

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 uznano, że długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej wyrządza więcej szkód w organizmie niż palenie papierosów. Wielogodzinna praca i nauka przy komputerze stały się plagą naszych czasów, przykuwając nas do foteli. Podobnie wygląda sytuacja w obszarze rozrywki: siedzimy, oglądając filmy i seriale, czytając e-booki lub artykuły, grając w gry komputerowe. Z punktu widzenia ergonomii pracy pozycja siedząca jest tą najlepszą, jaką możemy przyjąć, korzystając z laptopa, ale trzeba pamiętać, że ludzki organizm najlepiej czuje się w ruchu. Warto podkreślić, że nawet regularna aktywność fizyczna nie jest w stanie przeciwdziałać niekorzystnym oddziaływaniom płynącym z uporczywego tkwienia przed ekranem komputera.

Skutki długiego siedzenia przed laptopem

Praca i nauka zdalna zmusiły nas do częstszego sięgania po laptopy. Przed ich ekranami spędzamy długie godziny, co odbija się negatywnie na zdrowiu i kondycji naszego organizmu. Jeśli nie stosujemy zasad prawidłowego siedzenia, narażamy się przede wszystkim na skrzywienia i bóle kręgosłupa, a także nadwyrężenia nadgarstków i mięśni karku. Cierpią również oczy: wielogodzinne wpatrywanie się w ekran powoduje wysychanie rogówki, co prowadzi do podrażnień, bólu i zaczerwienień w obrębie narządu wzroku. Przemęczone oczy funkcjonują gorzej - z czasem mogą zacząć tracić ostrość widzenia.

Długie godziny spędzane przed komputerem sprzyjają także złym nawykom żywieniowym, które przekładają się bezpośrednio na choroby układu pokarmowego oraz tycie. Praca, nauka czy rozrywka przy laptopie nie muszą być jednak uciążliwe dla naszego organizmu. Jeśli zastosujemy kilka prostych zasad organizacji pracy oraz właściwego siedzenia, zminimalizujemy zagrożenia płynące z wielogodzinnego przebywania przed ekranem komputera.

Jak siedzieć, korzystając z laptopa

Przyjmując pozycję siedzącą, należy przede wszystkim zadbać o właściwe podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Plecy powinny być wyprostowane, ale w sposób naturalny, ułożone swobodnie na oparciu fotela.

Tułów ustawiamy mniej więcej pod kątem prostym względem ud, dbając, aby stawy biodrowe, kolanowe i łokciowe były nieco rozwarte - taka pozycja nie zaburza krążenia. Pamiętajmy także o dobrym podparciu stóp i dłoni: układamy je swobodnie na podłożu, aby nie powodować przeciążeń mięśniowych. Ważnym elementem pracy przy laptopie jest również jego usytuowanie - powinno umożliwiać zastosowanie się do powyżej opisanych zasad dobrego siedzenia.

Ekran takiego sprzętu musi być dostosowany do wysokości oczu, które funkcjonują najlepiej, gdy patrzą nieznacznie w dół. Aby ich nie przemęczać, warto wyposażyć się w urządzenie o zaawansowanych parametrach technicznych ekranu, np. w laptop HP Pavilion Gaming. Korzystając z komputera, nie zapominajmy także o przerwach w pracy i nauce, które pozwalają "odetchnąć" nie tylko oczom, ale także wszystkim mięśniom, dzięki czemu unikamy przeciążenia organizmu i nieprzyjemnych dolegliwości zdrowotnych.