Praca spedytora - wszystko co musisz wiedzieć

Spedytor czyli kto?

"Transport spedycja logistyka" - takie hasła można spotkać, szukając pracy. Najwięcej ofert pracy w grupie "spedycja" czy "transport" jest oczywiście w większych miastach, ale nie tylko. Ogólnie spedycja to organizowanie przewozów oraz wykonywanie działań, związanych z przemieszczaniem towarów z miejsca na miejsce, niekoniecznie w transporcie np. poprzez składowanie i pakowanie.

Potocznie uważa się, że spedytor to osoba, należąca do przewoźników towarów. Nie jest to do końca prawda. Spedytor zajmuje się organizacją przewozu towarów oraz pośredniczy między zleceniodawcą i firmą transportową. Do jego zdań należy szereg rożnych obowiązków, różniących się w zależności od stanowiska czy firmy, w jakiej pracuje. W uproszczeniu, spedytor pilnuje załadunku, rozładunku i przewozu towarów, posiada wiedzę z zakresu transportu i jest swoistym doradcą w tym temacie. Może on pracować na stanowiskach tj. spedytor główny, spedytor pośredni, spedytor zastępczy, spedytor krajowy, spedytor w transporcie międzynarodowym, spedytor celny, spedytor graniczny, spedytor wysyłkowy, spedytor odbiorczy, spedytor borderowy, spedytor obsługujący transport morski, spedytor spedycji drogowej, a także jako asystent spedytora, młodszy spedytor, specjalista ds spedycji, starszy specjalista ds spedycji.

Spedytor i jego obowiązki

To co robi spedytor jest z natury rzeczą rozległą. Jego zakres obowiązków z zakresu spedycji, obejmuje działalność polegającą na przewozie towarów. Spedytor zajmuje się takimi elementami jak zawieraniem umów, organizacja transportu, przygotowuje listy przewozowe, podjęcie należności to również zadania zawodu spedytora. Spedytor nie tylko organizuje transport, ale prowadzi wiele spraw spedycji. Co na przykład?

Dobiera środki transportu do danej przesyłki, doradza co do tras przewozu, przygotowuje, wypełnia i wysyła dokumenty przewozowe, pakuje i sprawdza przesyłki, sprawdza jaka jest ich jakość do przewozu, przygotowuje instrukcje wysyłki, zdobywa pozwolenia na przewóz, zajmuje się zwrotem cła, pośredniczy między firmą i klientem, pozyskuje nowych klientów i obsługuje dotychczasowych, monitoruje zlecenia i pilnuje terminowości, negocjuje stawki transportowe i sprawdza opłacalność transportu. W zawodzie spedytora ważna jest zatem dobra organizacja, odpowiedzialność i dobra koordynacja.

Przy okazji warto wspomnieć, że wielu osobom wydaje się, że działania organizacji transportu to również domena logistyka. Tylko, że logistyk to ktoś, kto planuje, organizuje i kontroluje przemieszczaniem się towaru z punktu A do B, ale wykorzystuje dane rynkowe. Logistyk to ktoś, kto optymalizuje korzyści i koszty dostawy, wybiera procedure zakupów i organizuje transport na sieciach informatycznych. Spedytor działa bardziej w terenie.

Wykształcenie pod kątem spedycji czy kurs?

Chcąc zostać spedytorem, dostępne jest kilka ścieżek rozwoju. Jeśli jesteś po szkole podstawowej, stoisz przed wyborem szkoły średniej, możesz skorzystać i wybrać technikum spedycyjne, przygotowujące cię do egzaminu zawodowego. po 5 latach takiej szkoły zyskasz wiedzę teoretyczną, a zdanie egzaminu zapewni ci odpowiednie kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

Jeśli skończyłeś szkołę średnią, możesz iść do szkoły policealnej i w 2 lata zakończyć ją egzaminem zawodowym. Wymogiem wielu pracodawców jest skończenie studiów wyższych, ale żadna z uczelni nie prowadzi zajęć stricte ze spedycji. Oferuje naukę na kierunku transport lub logistyka, jednak śmiało możesz z niej skorzystać.

Jeśli zakończyłeś już studia i chcesz się przebranżowić, pozostaje opcja studiów podyplomowych lub kursów z zakresu spedycji. Możesz je odbywać także w trybie zaocznym. Zaletą kursów jest też możliwość odbycia ich online. Pamiętaj jednak, że takie kursy trwają kilka tygodni i zapewniają ci jedynie dyplom ich ukończenia. Kurs na spedytora to nieco mniej niż egzamin zawodowy zdobyty po szkole, jednak niektórym pracodawcom może wystarczyć.

Ważne umiejętności w pracy spedytora

Zawód spedytora jest ciekawym, ale i trudnym zawodem. Na stanowisku spedytora najlepiej zatrudniać osobę odpowiedzialną, z wieloletnim doświadczeniem. Dobry spedytor ma kilka cech, które pomagają mu w pracy. Należą do nich np. umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją, komunikatywność, otwartość, umiejętności negocjatorskie, umiejętność wzbudzania zaufania, wiedza z zakresu przepisów prawnych i ciągły rozwój w branży transportu, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, skrupulatność, cierpliwość, koncentracja. Trzeba również znać język angielski, będący podstawą komunikacyjną w transporcie. Każdy dodatkowy język obcy będzie stanowił kolejny nasz atut.

Zarobki i praca

To, ile zarabia spedytor zależy od posiadanych przez niego umiejętności, cech i doświadczenia. Wynagrodzenie zależne jest również od wielkości firmy pracodawcy i jego lokalizacji. Inne pieniądze zarobisz np. w województwie mazowieckim, inne w warmińsko-mazurskim. W dużych aglomeracjach zarobki są zazwyczaj większe niż w małych miasteczkach czy wsiach.

O jakich jednak kwotach mówimy? Średnie zarobki specjalisty spedytora to ok 5000 zł brutto, choć można znaleźć osoby zarabiające powyżej 6000zł brutto. Najniższe wynagrodzenie oscyluje wokół ok 3000zł brutto. Pamiętaj jednak, że mediana zarobków nie daje pełnego obrazu zawodu, a połowa osób zarabia mniej niż wskazane 5000zł. Realnie mówiąc, jeśli zaczynasz pracę spedytora i osiągasz stanowisko asystenta spedytora, możesz liczyć na ok 3000zł brutto, a jeśli jesteś bardzo doświadczony i staniesz się kierownikiem i koordynatorem do spraw spedycji możesz osiągnąć dochód nawet 7000zł brutto miesięcznie.

