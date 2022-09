Praca stali kwasoodpornych z grupy 1.4301 / 304 w środowisku wodnym

Korozja wżerowa w wyrobach w gatunku 304

Dla wyrobów ze stali 1.4301 (0H18N9, AISI 304) akceptowalne stężenie chlorków w wodzie o temperaturze 20°C sięga do 200 mg/l. Pojawienie się korozji wżerowej w mechanizmach, które są odpowiedzialne za uzdatnianie wody, jest zależne od stężenia chlorków w wodzie oraz od charakterystyki cyklu wykorzystywania poszczególnych wyrobów (np. pojawienie się osadów w instalacji). Systematyczna konserwacja elementów oraz regularne przeglądy zapewnią bezawaryjne korzystanie z wyrobów ze stali 1.4301.

Gdy woda nie ma możliwości swobodnego przepływu ma miejsce zaleganie osadów, a pod nimi nawet przy małym stężeniu chlorków może rozwinąć się korozja szczelinowa i/lub wżerowa. Dotyczy to instalacji, w których woda zalega przed dłuższy czas. Z tego względu lepsze są warunki, gdy woda płynie, co zabezpiecza przed tworzeniem się osadów, zwiększa też skłonność do samoistnej naprawy warstwy tlenków na powierzchni stali. Zjawiska korozji wżerowej i szczelinowej mogą objawiać się drobnymi punktowymi wżerami, które rozprzestrzeniają się w głąb materiału doprowadzając do całkowitej perforacji elementu. Przyczyna zawsze leży w warunkach eksploatacyjnych, które uniemożliwiają odbudowę warstwy pasywnej na stali nierdzewnej lub jest ona uwrażliwiona np. w wyniku spawania i pozostawionych na powierzchni kolorowych przebarwień. Niedostateczne oczyszczenie złącz spawanych bywa jedną z najczęstszych przyczyn rozwoju zjawisk korozyjnych na stalach nierdzewnych.

Kolejny istotny czynnik w instalacjach wodnych to charakter przepływu, jeżeli jest on turbulentny może dochodzić do zjawiska kawitacji. Powstające w wyniku kawitacji pęcherze gazowe gwałtownie implodują tworząc fale uderzeniową, która powoduje niszczenie warstwy wierzchniej materiału. Dochodzi wtedy do erozji kawitacyjnej, czyli mechanicznego niszczenia materiału wskutek implozji pęcherzyków kawitacyjnych w pobliżu lub bezpośrednio na powierzchni ścian, co prowadzi do powstaniu ubytku materiału. Takie uszkodzenia mają raczej charakter miejscowy i występują na większej powierzchni, w miejscach instalacji, gdzie dochodzi do kawitacji.