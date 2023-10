Praca w domu - o jakich rzeczach warto pamiętać?

Ta innowacyjna bezprzewodowa ładowarka umożliwia szybkie i efektywne ładowanie urządzeń mobilnych. Dzięki mocy 20W możesz cieszyć się krótkim czasem ładowania smartfona, co jest niezwykle ważne w dynamicznym świecie technologii. Pionowa konstrukcja ładowarki pozwala na wygodne korzystanie z telefonu podczas ładowania, co jest szczególnie przydatne podczas wideokonferencji czy przeglądania treści multimedialnych. Bezpieczeństwo użytkowania jest kluczowym aspektem Mi Wireless Charging Stand – ładowarka jest wyposażona w zaawansowane funkcje zabezpieczające, takie jak ochrona przed przegrzewaniem i przeciążeniem. Kompatybilność z większością modeli obsługujących Qi Wireless Charging sprawia, że jest to uniwersalne rozwiązanie dla różnych telefonów. Elegancki design i kompaktowe wymiary sprawiają, że ładowarka doskonale wpasowuje się w każde środowisko pracy.



Mi Smart Wi-Fi Power Plug

Inteligentna wtyczka Xiaomi, która pozwala na zdalne sterowanie podłączonymi do niej urządzeniami za pomocą aplikacji Mi Home / Xiaomi Home. Dzięki temu użytkownik ma możliwość włączania i wyłączania urządzeń, ustawiania harmonogramów oraz monitorowania zużycia energii, co przyczynia się do oszczędności i zwiększa bezpieczeństwo domu. Kompaktowy rozmiar i nowoczesny design Mi Smart Wi-Fi Power Plug sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie do każdego mieszkania czy biura. Możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami elektrycznymi nie tylko ułatwia codzienne życie, ale także pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję kosztów. To inteligentne urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalność, wygodę i nowoczesność.



Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10000mAh

Przenośny bank energii, który oferuje wygodę bezprzewodowego ładowania oraz duży zapas mocy o pojemności 10000mAh. Dzięki temu można ładować urządzenia mobilne w dowolnym miejscu i czasie, nie martwiąc się o brak dostępu do prądu. Warto podpiąć go do ładowania podczas pracy zdalnej, dzięki czemu będzie gotowy do podróży z Tobą, gdy ukończysz wszystkie zadania. Power bank jest wyposażony w technologię bezprzewodowego ładowania o mocy 10W oraz dwa porty USB, co umożliwia ładowanie wielu urządzeń jednocześnie. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja sprawiają, że Xiaomi 10W Wireless Power Bank jest idealnym towarzyszem podróży. Wytrzymała obudowa i wbudowane zabezpieczenia gwarantują bezpieczeństwo użytkowania, a elegancki design sprawia, że power bank jest również stylowym dodatkiem. To niezbędne urządzenie dla każdego, kto ceni sobie niezawodność i mobilność!

Home office w inteligentnym stylu

Produkty Xiaomi są doskonałym wyborem dla osób pracujących w domu, oferując nowoczesne funkcje, które ułatwiają wielozadaniowość. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów Xiaomi i życzymy udanych zakupów!