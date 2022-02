Praca we Francji – wszystko, co musisz wiedzieć!

Praca we Francji – najważniejsze informacje w pigułce!

Reguły pracy we Francji w pewnym zakresie różnią się od przepisów, jakie w tym zakresie obowiązują w Polsce. Fundamentalne zmiany, na które trzeba przygotować się przed wyjazdem, są następujące:

tygodniowy czas pracy wynosi 35 godzin (ponadprogramowa praca jest traktowana jako lepiej płatne nadgodziny),

przy pracy powyżej 6 godzin dziennie pracownikowi przysługuje dwudziestominutowa przerwa, wliczana do ogólnego czasu pracy,

roczny wymiar urlopu we Francji to 30 dni,

od 1 stycznia 2022 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie wynosi 1.603,12 euro brutto, a więc 10,57 euro na godzinę,

pracownicy muszą we własnym zakresie zatroszczyć się o odprowadzenie podatku,

najczęściej spotykany rodzaj umów o pracę to ten na czas nieokreślony.

Co zyskasz, wybierając Francję jako cel Twojej emigracji zarobkowej?

Wyjeżdżając za granicę, musisz liczyć się z samotnością wynikającą z rozłąki z rodziną oraz koniecznością przystosowania się do życia w całkiem nowej rzeczywistości. Początkowo może to być dość trudne, jednak liczne zalety sprawiają, że rozpoczęcie pracy we Francji jest bardzo dobrą decyzją. Na korzyść przemawiają tutaj argumenty takie, jak:

wyższe zarobki,

atrakcyjne warunki zatrudnienia,

korzystny dla pracownika system pracy,

przyciągające uwagę warunki socjalne,

stabilność i bezpieczeństwo na francuskim rynku pracy,

niski poziom bezrobocia oraz łatwość znalezienia zatrudnienia,

szansa nauczenia się języka obcego,

zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,

poznanie nowych ludzi odmiennej kultury,

możliwość zwiedzania różnych miejsc we Francji,

korzystanie z interesujących atrakcji turystycznych.

Jaką pracę można znaleźć we Francji?

Jednocześnie trzeba pamiętać, że praca we Francji to rozwiązanie dla osób z różnymi kwalifikacjami, umiejętnościami, doświadczeniem, czy wykształceniem. Warto podkreślić, że jest wiele branż, w których można pracować nawet bez zaawansowanej znajomości języka francuskiego. Najczęściej wakaty są na stanowiskach takich jak: elektryk, murarz, szlifierz, stolarz, spawacz, hydraulik, lakiernik samochodowy, pracownik produkcji, pokojówka, kelnerka, personel sprzątający i wiele innych. Popularna jest także praca we Francji przy zbiorach winogron.

Praca we Francji – podsumowanie

Wyjazd do Francji w celach zarobkowych stanowi przykład rozwiązania, któremu opłaca się przyjrzeć nieco bliżej. Tym bardziej że jest to opcja ciekawa bez względu na to, czy danej osobie zależy na znalezieniu stałego zatrudnienia, czy też bardziej interesuje ją praca tymczasowa. Zatem, jeśli planujesz emigrację zarobkową – weź pod uwagę właśnie ten kraj, który ma naprawdę wiele do zaoferowania.

