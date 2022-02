Praca zdalna – wady i zalety

Dla pracodawcy

Plusy

W momencie, kiedy pracodawca zatrudnia zdalnie, nie jest ograniczony do specjalistów mieszkających w pobliżu firmy. Dzięki temu ma o wiele większy wybór pracowników i nie musi bać się o braki kadrowe.

Co więcej, współpraca ze specjalistami z różnych zakątków kraju, czy nawet świata, może przyczynić się do świeżego spojrzenia i zmienić podejście firmy do pracy, a nawet zrewolucjonizować politykę i cele przedsiębiorstwa.

Jeżeli pracownicy pracują z domu, pracodawca nie musi płacić za wynajem biura, w związku z czym ogranicza on swoje koszty.

Minusy

Pracodawca, który decyduje się na to, by pracownicy pracowali z domu, nie ma pełnej kontroli nad wykonywanymi zadaniami. Nie może on sprawdzić dokładnie, co robi w domu pracownik i czy faktycznie pracuje. Jednakże bardzo często można zmierzyć produktywność danej osoby, patrząc na mierzalne wyniki w pracy.

Praca zdalna uniemożliwia integrację zespołu. W związku z tym, jeżeli przedsiębiorstwo bazuje na pracy zespołowej i specyficznej kulturze organizacyjnej, praca zdalna może mieć negatywny wpływ na dobro firmy.

Dla pracownika

Plusy

Wygoda i komfort to jedna z najważniejszych zalet pracy zdalnej. Pracownicy mogą pracować z domu, a tym samym nie tracić czasu i pieniędzy na dojazdy. W większości przypadków, pracując z domu nie trzeba też przestrzegać określonego dress code, co dla wielu osób jest ogromną zaletą.

Oszczędność wiąże się też z takimi wydatkami jak jedzenie obiadów na mieście, płacenie za parking, benzynę, czy też bilet miesięczny. Ze względu na oszczędność czasu, pracujący rodzice mogą też oszczędzić na opiekunce, która odprowadza dzieci do i ze szkoły.

Praca zdalna może wiązać się z wyższą pensją. Po pierwsze pracownik, oszczędzając czas na dojazdy, może zacząć pracę nad dodatkowym projektem. Ponadto, niektóre firmy, ze względu na oszczędności związane z wynajmem biura, zakupem sprzętu itd. podwyższają pensję pracownikom zdalnym, pracującym na etacie. Niestety, choć w wielu przypadkach pracodawcy oszczędzają na tym, że ktoś pracuje zdalnie, nie chcą oni płacić wyższej stawki pracownikom.

Możliwość podróżowania to coś, co pracownicy zdalni szczególnie doceniają. Dotyczy to głównie osób pracujących na umowę o dzieło, czy zlecenie, ale nie tylko. Nawet pracownicy na etacie decydują się na workation, czyli wakacje połączone z pracą zdalną.

Minusy

Wiele osób pracujących zdalnie nie ma w sobie wystarczającej samodyscypliny. Możliwość pospania pół godziny dłużej często rozleniwia i sprawia, że pracownik ma problemy z zadbaniem o grafik i z dotrzymywaniem terminów.

Coraz częściej wymienianym problem jest także brak higieny pracy. Wiele osób pracuje i żyje w tym samym miejscu, przez co trudno jest oddzielić obowiązki zawodowe od życia prywatnego. Osobna przestrzeń na biuro nie jest jeszcze standardem, a raczej przywilejem niewielu.

W zależności od osoby problemem mogą być też nadmierne bodźce zewnętrzne. Część osób nie potrafi skupić się wystarczająco długo, jeżeli nie pracuje z biura. Co chwilę przerywa pracę, żeby zrobić coś w domu, zaparzyć herbatę, sięgnąć po przekąskę itd.

Brak kontaktu z pracownikami może mieć negatywny wpływ na rozwój zawodowy. Jeżeli osoba nie ma kontaktu z innymi osobami z branży, szanse na uczenie się znacznie maleją. Co więcej, dla wielu osób, praca to także miejsce socjalizacji. Jeżeli ktoś jest ekstrawertykiem i pracuje z domu, może bardziej odczuć negatywne skutki braku kontaktu z innymi.

Podsumowanie

Choć praca zdalna jest dla wielu osób codziennością, nie wszyscy się w niej odnajdą. Coraz częściej pracodawcy wychodzą naprzeciw potrzebom pracowników, oferując pracę w trybie hybrydowym (część tygodnia praca zdalna, część w siedzibie firmy), a nawet pozwalają wybrać taki tryb pracy, który najbardziej odpowiada pracownikowi.

Choć niektórzy z różnych powodów wolą pracować w firmie, coraz więcej osób decyduje się na pracę zdalną, w szczególności, jeżeli pracodawca jest elastyczny, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania pracowników. W ten sposób zwiększają się możliwości życia w stylu cyfrowego nomada i podróżowania.

Ważne jest, aby znać siebie i swoje potrzeby. Jeżeli bardziej odpowiada ci praca zdalna, a pracodawca nie daje takiej możliwości, być może to czas, aby odświeżyć swoje CV i przejrzeć oferty pracy dla wolnych strzelców?

