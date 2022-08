Prasowanie może być przyjemne! Nie wierzysz? Aktywne deski do prasowania zmieniają zasady gry.

Na czym polega fenomen aktywnych desek do prasowania?

Przede wszystkim należy zrozumieć, co dokładnie dzieje się podczas prasowania tkanin i w jaki sposób można uzyskać szybkie i wymagane efekty. Para wodna oddziałuje na włókna, aby je rozluźnić. W rzeczywistości dosłownie przechodzi przez włókna i w ten sposób znikają zagniecenia. Co ważne, para powinna wnikać w tkaniny, a następnie szybko z nich uchodzić. Jeśli pozostanie w materiale, ubrania będą wilgotne, a gdy tylko wyschną, zagniecenia znów się pojawią. Aktywne deski Euroflex Smooth Line to gwarancja, że proces prasowania przebiegnie prawidłowo, sprawnie i wygodnie.

Aktywna deska do prasowania wykorzystuje 3 funkcje: system nadmuchu, system zasysania oraz funkcję podgrzewania. To właśnie one odpowiadają za zupełnie nową jakość prasowania.

Funkcja nadmuchu maksymalnie ułatwia prasowanie, nawet początkującym. Tworzy na desce poduszkę powietrzną, delikatnie unosząc pokrowiec. Dzięki temu tkanina nie jest uwięziona pod żelazkiem i z łatwością się pod nim przesuwa, co redukuje trudne do usunięcia zagniecenia (znikają, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki).

Funkcja zasysania sprawia, że para wodna nie zatrzymuje się we włóknach, ale z łatwością przez nie przepływa. To ważne w kwestii efektywności prasowania. Para przechodzi przez tkaninę, prasując jednocześnie kilka warstw. Wyobraź sobie, ile czasu możesz zaoszczędzić! Prasowanie dżinsów, czy pościeli będzie o wiele prostsze i szybsze. Oszczędzisz mnóstwo czasu. Nie musisz prasować ubrań z dwóch stron, wystarczy uruchomić jednym przyciskiem odpowiednią funkcję.

Funkcja podgrzewania aktywnej deski przyspiesza proces prasowania, ale też pozwala na dłuższej utrzymać jego efekty. Kojarzysz sytuację, w której wyprasowane ubranie po chwili znów było pomięte? To właśnie efekt zatrzymania pary wodnej w zagięciach, które po osuszeniu wracają do dawnej formy. Aktywne deski do prasowania eliminują ten problem.







Jak zbudowana jest aktywna deska do prasowania?

Zastanawiasz się, jak zwykła deska może pomieścić tyle różnych systemów i czy aby na pewno jest to wygodne w użytkowaniu? Zacznijmy od tego, że deski Euroflex Smooth B1 i B2 są dość lekkie, stabilne i nie chwieją się podczas pracy. Mają kółka jezdne, co ułatwia ich przenoszenie. Z łatwością wyregulujesz ich wysokość — tak, aby prasowanie było wygodne i odprężające.

Gdzie mieszczą się te systemy ułatwiające prasowanie? Cała magia polega na odpowiedniej konstrukcji powierzchni do prasowania, która jest… płytą grzewczą wykonaną ze stopu metalu — aluminium i cynku, które utrzymują temperaturę.

W wersji deski Smooth B1 z żelazkiem tuż pod płytą grzewczą mieści się wbudowany bojler ze stali nierdzewnej, do którego wlewamy wodę. To tam następuje jej podgrzanie i wytworzenie pary do żelazka. Co dzięki temu zyskujesz? Do żelazka dostaje się jedynie podgrzana para, a nie woda. W ten sposób zwiększa się żywotność Twojego swojego sprzętu — żelazko tak szybko się nie zakamieni.

Smooth B1 — sprawdzone uzupełnienie stacji parowych

Aktywna deska do prasowania Smooth B1 to idealne i sprawdzone uzupełnienie stacji parowych. Szczególnie tych stacji, które generują duże ilości pary (i mają jej silny wyrzut). Podgrzewana deska Smooth B1 odprowadza nadmiar wody powstały w wyniku wytwarzania pary i znacznie poprawia jakość prasowania, pozostawiając ubrania suche i perfekcyjnie wyprasowane.

Używaj stacji parowej razem z aktywną deską do prasowania Smooth B1 i zapomnij o mokrych ubraniach, które nie nadają się do ubrania zaraz po wyprasowaniu.

Smooth B2 — najlepsze rozwiązanie, które gwarantuje efektywne i wygodne prasowanie

Aktywna deska Smooth B2 posiada wbudowany ciśnieniowy bojler wytwarzający parę oraz profesjonalne żelazko, które współgra w doskonałej harmonii z deską. Deski te są lekkie i kompaktowe, przy czym mają wszystko, co niezbędne, aby prasować profesjonalnie i szybko.