Prawdziwy hit dla właścicieli sklepów motoryzacyjnych i hurtowni!

Wyróżnione sklepy oraz hurtownie motoryzacyjne

Motorejestr.pl to dobrze zapowiadający się portal, na którym każdy właściciel sklepu i hurtowni motoryzacyjnej może dodać swoją wirtualną wizytówkę. Taka opcja jest bezpłatna dla wszystkich osób, trudniących się taką działalnością na terenie Polski. W niedługim czasie będzie to jedyna największa baza hurtowni i sklepów motoryzacyjnych w kraju. Skąd to wiemy?

Dzięki możliwości stworzenia darmowej wirtualnej zakładki przedsiębiorstwa z podaniem danych teleadresowych, NIP-u, REGON-u potencjalni klienci mogą skontaktować się z osobami, które podadzą tam swoje dane. Jest duża szansa, że dane Twojej firmy już się tam znajdują, ponieważ portal zaciągnął dane z CEiDG.

Polecane firmy w Polsce na Motorejestr.pl

Dla zainteresowanych firm istnieje także możliwość wykupienia płatnych pakietów promocyjnych. Dodatkowo na stronie głównej Motorejestr.pl znajdują się wyróżnione sklepy oraz hurtownie motoryzacyjne dzięki czemu jeszcze więcej osób dowie się o danym przedsiębiorstwie.

Warto zwrócić również uwagę na polecane firmy w Polsce. Motorejestr.pl to jedyne miejsce w kraju, gdzie już przy bezpłatnej wizytówce będzie można dotrzeć do nowych odbiorców. Jeśli prowadzisz stronę internetową i sklep online z asortymentem motoryzacyjnym możesz uzyskać nową sprzedaż nie tylko ze swojej miejscowości.

Bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą

Pod każdą wizytówką możemy otrzymywać opinie od kupujących dany towar. Mamy także możliwość odpowiedzieć na zapytanie klienta skierowane do właściciela za pośrednictwem Motorejest.pl To nowoczesne rozwiązanie pozwoli na wyniesienie swojego biznesu na zupełnie inny poziom. Dzięki przygotowaniu kategorii hurtowni motoryzacyjnych z podziałem na najważniejszych 15 miast osoba zainteresowana bez problemu trafi na trop firmy. Wśród miast możemy zobaczyć propozycje z Łodzi, Rzeszowa, Gdańska, czy Szczecina

Wizytówka w Motorejestr.pl

Każda firma, która sobie tego zażyczy może stworzyć unikalny opis sklepu, czy hurtowni, który zostanie zamieszczony w katalogu Motorejestr.pl Dodatkowo znajdują się tam takie informacje jak numer NIP, REGON, czy dokładny adres prowadzenia działalności. Ponadto urozmaiceniem jest dodanie mapki Google Maps przez co każdy może zobaczyć, w jakiej okolicy znajduje się działalność prezentowanego przedsiębiorcy, czy spółki.

Motorejestr.pl to nowość na polskim rynku, która zrewolucjonizuje rynek motoryzacyjny. Wykup wizytówkę i już dziś docieraj do nowych odbiorców!