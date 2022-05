Prezent dla młodej pary – upominki dla nowożeńców

Księga gości z ankietami

Księga gości jest dość popularna na każdym weselu, ale nie ta z ankietami. Spraw zabawny nowożeńcom zabawny prezent, który będzie wspaniałą pamiątką na bardzo długie lata.

Największą zaletą takiej księgi gości jest możliwość odpowiadania na pytania, złożenia rad na przyszłość, dodania życzeń czy zamieszczenia pamiątkowego zdjęcia z instax mini, fotobudki.

Pudełko na pieniądze dla młodej pary

Wyroby handmade niezawodnie spełniają rolę prezentów ślubnych. Jednym z bardziej oryginalnych wariantów jest pudełko na pieniądze dla młodej pary będące najlepszą alternatywą w zestawieniu z tradycyjnymi kartkami, w których zwykle umieszcza się prezent w formie gotówki. Pudełko stworzone na bazie drewna łączy w sobie wszystkie najważniejsze zalety – niepowtarzalny design, możliwość personalizacji oraz wymiary, dzięki którym jest poręczne.

Zamykane na magnesy pudełko na pieniądze dla młodej pary to bardzo wygodny i zarazem niekonwencjonalny sposób na wręczenie pieniężnego prezentu. Zamieścimy na nim imiona zakochanych, życzenia, datę ślubu oraz piękny motyw graficzny przedstawiający np. serce. Wszystkie elementy dopasujemy do Twoich oczekiwań, by pudełko w pełni wpisywało się w tak uroczystą okazję, jaką jest ślub.

Drewniana skrzynka na wino z grawerem

Pieniądze to podstawowy dodatek do ślubnego podarunku, ale nie mniejszą popularnością cieszą się wysokiej jakości trunki. Przygotowując prezent dla nowożeńców, trzeba dopieścić najdrobniejszy detal prezentu, więc jeżeli zdecydowałeś się wręczyć np. wytrawne wino, nie możesz zapomnieć o stylowej oprawie. Drewniana skrzynka na wino z grawerem to praktyczny i efektowny sposób na przekazanie młodej parze butelki z wykwintnym alkoholem.

Drewno jest ponadczasowym materiałem, który kojarzy się z elegancją i wyszukanym stylem. Taka też jest drewniana skrzynka na wino – nie tylko praktyczna, ale przede wszystkim przykuwająca wzrok ze względu na fantazyjny grawerunek, który, co bardzo ważne, możemy dowolnie spersonalizować. To nietypowe opakowanie jest mocne ze względu na wytrzymałą konstrukcję. Wnętrze dodatkowo wypełniamy wełną drzewną, dzięki czemu butelka jest zupełnie bezpieczna i przetransportujesz ją na uroczystość bez ryzyka, że się stłucze.

Skrzynka na whisky z grawerem

Nie każdy jest miłośnikiem wina, więc możesz sprezentować nowożeńcom inny rodzaj wyrafinowanego alkoholu np. whisky dobrego gatunku. Jesteśmy przygotowani na taką ewentualność i dlatego specjalnie na tę okoliczność czeka gustowna skrzynka na whisky z grawerem. Wykonana z naturalnego drewna, zamykana na metalowe zapięcie i wyłożona materiałem amortyzującym wstrząsy stanowi niezbędne opakowanie dla szklanego prezentu.

Skrzynka na whisky z grawerem stanie się jeszcze bardziej wyjątkowa, jeśli pojawi się na niej indywidualna dedykacja dla pary młodej wygrawerowana z wykorzystaniem fantazyjnej czcionki. Tak przygotowana zaskoczy i ucieszy nowożeńców podczas wręczania prezentów, a później przeistoczy się w miłą pamiątkę, która, jako jeden z wielu podarunków będzie przypominać o wzruszających chwilach z dnia ślubu i wesela.

Album na zdjęcia ślubne

Zdjęcia to jedna z ważniejszych pamiątek ślubnych i tego dnia nie należy czuć skrępowania przed robieniem ich w jak największej ilości. Choć to wynajęty fotograf gra pierwsze skrzypce w tym zakresie, to goście również sporządzają obszerną dokumentację własnymi aparatami i telefonami. Wręcz parze młodej drewniany album na zdjęcia ślubne i pomóż im zadbać o to, by wszystkie najpiękniejsze fotografie zachowały swój urok na kolejne długie lata.

Powiedzenie sobie sakramentalnego „tak” jest niepowtarzalnym wydarzeniem, dlatego album na zdjęcia ślubne musi być jedyny w swoim rodzaju. Przede wszystkim liczy się jego wygląd, który można dostosować pod gust pary. Wygrawerowana grafika np. nawiązująca do wspólnych zainteresowań nowożeńców to dobry zabieg, by pamiątka nabrała nietuzinkowego charakteru. Wygodę oglądania zdjęć gwarantuje optymalny format albumu, sztywna okładka oraz sposób spięcia kart za pomocą metalowych ringów.

Drewniane pudełko – 6 przegródek

Istotną częścią dnia ślubu jest moment kiedy wszyscy goście gromadzą się, by złożyć prezenty na ręce nowożeńców. Podarunek może być kompozycją kilku wyjątkowych pamiątek, wśród których zakochani znajdą m.in. drewniane pudełko posiadające 6 przegródek. Skrzyneczka ze specjalną przygotowaną przez Ciebie dedykacją będzie doskonałym organizerem na drobne ślubne pamiątki np. kolczyki i naszyjnik panny młodej, spinki do koszuli pana młodego oraz inne biżuteryjne dodatki.

Drewniane pudełko z przegródkami należy do praktycznych gadżetów, więc na pewno przyda się świeżo upieczonemu małżeństwu. Urocza szkatułka z wygrawerowaną datą i imionami ustawiona na półce w wyeksponowanym miejscu będzie pełnić ważną rolę dekoracyjną przy okazji przypominając o miłych momentach z jednego z najważniejszych dni w życiu każdego człowieka.