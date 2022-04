Prezent dla nauczyciela. Co kupić na zakończenie roku szkolnego?

Jak wybrać oryginalny prezent dla nauczyciela?

Wybór wyjątkowego prezentu dla nauczyciela nie jest prosty. Jak trafić w gust prowadzącego lekcje, a jednocześnie odpowiednio wyróżnić upominek? Tu z pomocą przychodzą możliwości personalizacji produktów. Dobrze dobrany prezent ma osobisty charakter i przypomina o miłych chwilach. Ozdobiony grawerem lub nadrukiem podarunek będzie sentymentalną pamiątką od uczniów. Trwałość umieszczonego tekstu, zdjęcia lub grafiki pozwoli cieszyć się nimi przez lata.

Relacja uczeń - nauczyciel zawsze wiąże się z dystansem i szacunkiem. Im lepiej znamy obdarowaną osobę, tym większe jest prawdopodobieństwo, że trafimy w jej upodobania. Jeżeli dobrze znamy nauczyciela, możemy kupić upominek nawiązujący do jego zainteresowań. W innym przypadku pozostają sprawdzone i uniwersalne podarunki.

Prezent dla nauczycielki

Pięknie pachnąca świeca zapachowa z grawerem na przykrywce to upominek, który z pewnością ucieszy kobietę. Misternie dobrana kompozycja zapachowa zrelaksuje nawet po najcięższym dniu pracy. Zapach koi i usprawnia zmysły.

Świetnym wyborem na prezent dla nauczycielki będzie też ozdobna zakładka do książki lub pięknie oprawiony notes. To upominki, które są idealne do umieszczenia dedykacji, sentencji lub cytatu z ulubionej książki.

Jeżeli na prezent dla nauczycielki z okazji zakończenia roku szkolnego składa się cała klasa, to precyzyjnie wykonany długopis firmy Parker w kolorze różowego złota, wydaje się idealnym pomysłem. Gustowny przedmiot możemy uatrakcyjnić trwałym i stylowym grawerunkiem.

Prezent dla nauczyciela

Doskonałym prezentem dla nauczyciela jest zestaw dwóch piór. Pióro kulkowe i pióro wieczne o klasycznej, ponadczasowej stylistyce z pewnością zrobią wrażenie. Przedmioty wykonane zostały z mosiądzu i zabezpieczono je metalicznym lakierem. Ten prestiżowy zestaw zapakowany jest w eleganckie pudełko z czarnej ekoskóry. Zarówno pióra, jak i wnętrze etui można ozdobić dowolną dedykacją. Pozwoli to nadać przedmiotom pamiątkowego charakteru.