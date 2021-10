Produkty parafinowe – co możemy dostać?

Parafina jest związkiem chemicznym uzyskiwanym jako produkt uboczny podczas produkcji olejów bazowych w procesie odparafinowania. Jest ona pozbawiona substancji zapachowych i smakowych, może też mieć formę ciekłą lub stałą. Parafina ciekła to lepka i bezbarwna masa, natomiast parafina stała ma biały odcień i jest tłusta w dotyku. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Jakie rodzaje parafiny wyróżniamy?

Parafina ma szerokie zastosowanie, dlatego w sklepach znajdziemy różnorodne produkty parafinowe. Aby wykorzystać parafinę do wybranych celów, należy poddać ją odpowiedniej obróbce. Wyróżniamy następujące rodzaje parafiny:

Parafina rafinowana, inaczej hydrorafinowana. Jest ona w pełni rafinowana i ma formę stałą. Rozpuszcza się dopiero w temperaturze około 50-60 stopni. Jest stosowana w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Można ją znaleźć w produktach do pielęgnacji ciała, jest też stosowana w produkcji świec czy izolacji elektrycznej.

Parafina surowa, inaczej gacz. Jest to produkt ropopochodny, wykorzystywany do produkcji wosku parafinowego.

Parafina półrafinowana – produkuje się ją z gaczu poprzez proces rafinacji. Powstają z niej świece parafinowe, artykuły papiernicze i kredki kreślarskie. Znajduje też zastosowanie w obróbce drewna.

Wazelina, czyli petrolatum to parafina bardzo często stosowana w codziennym życiu. Jest ona stosowana w różnego rodzaju produktach kosmetycznych, ponieważ nie podrażnia skóry i jest znana ze swoich właściwości nawilżających. Jest niezastąpiona w przypadku przesuszonych ust i wykorzystywana jako baza do kremów.

Popularne produkty parafinowe

Parafina kosmetyczna jest powszechnie znana. W kosmetyce zwykle wykorzystywana jest parafina płynna umożliwiająca tworzenie różnych produktów, które łatwo rozprowadzić na skórze. Zabieg parafinowy na stopy i dłonie jest bardzo popularny i pomaga w zmiękczaniu skóry. Okłady z parafiny poprawiają krążenie krwi i ułatwiają wchłanianie cennych substancji z kosmetyków. Wyżej wspomniana popularna wazelina jest natomiast niezastąpiona zimą, kiedy jesteśmy narażeni na przesuszenie ust.

Parafina jest też powszechnie stosowana do wyrobu świec. To właśnie z niej powstaje większość świec na świecie. Parafina do świec umożliwia wykonanie praktycznie każdego rodzaju świecy. Produkty parafinowe spotykamy jednak dużo częściej, choć nie zawsze zastanawiamy się nad tym, że to właśnie parafina została użyta w produkcji. Na przykład wnętrze worków na śmieci jest pokryte folią parafinową, co zapobiega przyklejaniu się odpadów do worka. Parafina jest stosowana nawet w produkcji czekolady, ponieważ umożliwia tworzenie błyszczącej powierzchni płytek.

