Produkty pszczele wspomagające codzienną dietę i pielęgnację

Miód – ważny składnik diety i pielęgnacji

Cudowne działanie miodu wcale nie jest przesadą, a efektem wieloletnich obserwacji i badań. Większość z nas mogła przekonać się, że miód nie tylko wspaniale smakuje, ale też robi dużo dobrego dla zdrowia. Wzmacnia odporność, wspiera gojenie ran, zwalcza bakterie, wycisza. Nie bez powodu jego skuteczność jest porównywalna do działania antybiotyków.

Miód najwięcej właściwości ma w swojej podstawowej, nieprzetworzonej formie. Można stosować go jako zamiennik cukru do słodzenia herbaty, smoothies czy polewania naleśników. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć go także do dań gotowanych czy pieczonych, np. jako słodzik owsianki czy jaglanki. Trzeba jednak pamiętać, że miód podgrzany powyżej 48-49 stopni Celsjusza traci wszystkie właściwości.

A co z pielęgnacją ciała? Tutaj miód także znajduje szereg zastosowań. Świetnie sprawdza się jako pachnący, nawilżający i wygładzający skórę składnik kremów, balsamów, żelów pod prysznic. Z dodatkami występuje też jako element mgiełki aromaterapeutycznej czy suszu do kąpieli.

Mniej popularne, a równie dobre – pyłek i pierzga

Choć są mniej popularne do powszechnie dostępnego miodu, to jednak stopniowo zyskują na uznaniu. Pyłek i pierzga pszczela są produktami zalecanymi w procesie naturalnego budowania odporności. Pierzgę możemy porównać do pszczelej kiszonki, a ta jak wiadomo czyni wiele dobrego dla naszego organizmu. Tym, co dostarcza nam pyłek i pierzga są przede wszystkim aminokwasy, tłuszcze, minerały, pierwiastki śladowe (miedź, jod, cynk, selen), a także witaminy (C, A, E, B12).

Doskonale, jeśli decydujemy się włączyć produkty pszczele do naszej diety. Musimy jednak pamiętać o tym, że najbardziej wartościowe są te, pochodzące z zaufanego źródła. Istotna jest cała filozofia zarządzania pasieką – zrównoważone pszczelarstwo i bliskość natury, a także świadomie wybieranie dostawców, producentów opakowań szklanych i z włókien roślinnych.