Profesjonalny monitoring wizyjny — czym powinien się wyróżniać?

Jak działa monitoring wizyjny?

Ochrona osób i mienia wciąż kojarzy się głównie z ochroną fizyczną, a więc bezpośrednim wykorzystaniem pracowników, którzy zajmują się np. patrolowaniem konkretnego obiektu. To wiąże się natomiast z bardzo wysokimi kosztami, które nie zawsze pozwalają jednak na osiągnięcie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa.

Coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest monitoring wizyjny. Systemy dozoru wizyjnego wykorzystują obraz z kamer umieszczonych w ochranianym obiekcie i jego okolicy. Dzięki technologii są również w stanie samodzielnie rozpoznawać potencjalne zagrożenie oraz przesyłać nagrania do centrum firmy monitoringowej. Tam operator może odpowiednio sklasyfikować zdarzenia i jeżeli wymaga tego sytuacja podjąć dalsze kroki.

Najlepsze agencje ochrony wykorzystują monitoring

Taki system sprawdza się zdecydowanie lepiej od standardowych metod ochrony. Te często zawodzą: po pierwsze, opierają się na czynniku ludzkim, który zwykle bywa najsłabszym elementem systemu bezpieczeństwa. Poza tym wymagają także przeznaczenia na ten cel zdecydowanie wyższych zasobów, w związku z czym nie każdy podmiot może sobie na to pozwolić.

W praktyce bardzo często agencje ochrony proponują tryb hybrydowy, w którym monitoring wizyjny pełni podstawową funkcję pozwalającą na wykrywanie i analizę zagrożeń, a ochrona fizyczna jest dysponowana w przypadku ich stwierdzenia. To pozwala obniżyć koszty i zapewnić zdecydowanie wyższą skuteczność.

Czym powinien charakteryzować się monitoring wizyjny?

W dzisiejszych czasach wybór narzędzi dostępnych na rynku jest bardzo szeroki, a dostęp do kamer przemysłowych praktycznie nieograniczony. Dobry monitoring wizyjny stanowi jednak spójny system, który pozwala na kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa. Takie rozwiązania oferuje profesjonalna agencja ochrony DeltaPrime.

Dzięki indywidualnemu podejściu oraz dostępowi do najnowocześniejszych rozwiązań można w odpowiedni sposób zabezpieczyć zarówno przedsiębiorstwa, jak i obiekty prywatne. Jednocześnie osoby chronione nie muszą obawiać się o swoją prywatność i potencjalny czas reakcji. Podstawową zaletą nowoczesnych systemów monitoringu wizyjnego jest błyskawiczne przetwarzanie obrazu i przesyłanie klatek zawierających potencjalne zdarzenie do centrum monitoringu. Trwa to ok. jednej sekundy, co pozwala natychmiastowo reagować, jeśli będzie wymagała tego sytuacja.

Ile kosztuje ochrona domu?

Tradycyjna ochrona fizyczna wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Co oczywiste, podstawowym czynnikiem, jaki ma na nie wpływ, jest konieczność zatrudnienia pracowników. Im wyższe mają kwalifikacje, tym wyższe koszty. Monitoring wizyjny pozwala natomiast obniżyć wydatki nawet o 80%. Co szczególnie ważne: nie zawsze konieczne staje się zakupienie systemu ochrony, który może kosztować nawet powyżej 100 tysięcy złotych.

Warto mieć jednak świadomość, że może być to znakomita inwestycja, która szybko się zwróci. Wyspecjalizowane agencje ochrony umożliwiają również korzystanie ze swoich usług w abonamencie. W takim przypadku koszt wydzierżawienia monitoringu wizyjnego wraz z całym systemem, w którego skład wchodzi, jest wliczony w ramy comiesięcznej płatności. Pozwala to na obniżenie początkowych kosztów i szybkie uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w podmiocie każdego typu oraz rozmiaru.